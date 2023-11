Calcio, Pineto. Le curiosità di Recanatese – Pineto

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Le curiosità di Recanatese – Pineto

27 Novembre, 2023

Primo incrocio nel professionismo a Recanati fra le due squadre – I record giallorossi nel girone B 2023/24: squadra che subisce più rigori dopo 14 giornate (5), distratti in avvio ripresa con 5 gol subiti fra 46’ e 60’ di gioco (come Ancona, Vis Pesaro, Fermana e Pescara). I record biancazzurri nel girone B 2023/24: senza rigori a favore dopo 14 giornate (come Entella, Spal, Pontedera e Juventus Next Generation), Emilio Volpicelli giocatore più decisivo del torneo con 11 punti portati grazie ai suoi gol determinanti, svagati in finale di primo tempo (7 gol subiti su 12 totali tra 31’ e 45’ recuperi inclusi) e scatenati nei 15’ finali di match (8 reti segnate su 15 complessive).

