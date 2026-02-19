- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 20, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pineto. L’Integrity Tour ha fatto tappa a Pineto
Sport

Calcio, Pineto. L’Integrity Tour ha fatto tappa a Pineto

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:L’Integrity Tour ha fatto tappa a Pineto19 Febbraio, 2026L’Integrity Tour ha fatto tappa a Pineto, coinvolgendo da vicino la Prima Squadra biancazzurra e la formazione Primavera in un importante momento di formazione e confronto sui temi della legalità e della tutela dei valori sportivi che si è tenuto nella Sala Convegni “Dott.ssa Santa Ruggieri” presso la sede dell’azienda Liofilchem del Presidente del Pineto Dott. Silvio Brocco – recita il testo pubblicato online. Il progetto, promosso e organizzato dalla Lega Pro insieme a Sportradar AG, ha fatto tappa a Pineto con l’obiettivo di sensibilizzare club e tesserati su un tema sempre più centrale nel panorama calcistico: la prevenzione e il contrasto alle frodi legate alle scommesse sportive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’incontro ha rappresentato un’occasione concreta per approfondire rischi, responsabilità e comportamenti corretti, fornendo ai calciatori strumenti utili per riconoscere e affrontare eventuali situazioni a rischio – riporta testualmente l’articolo online. Giunto alla sua 15ª edizione, l’Integrity Tour si conferma un appuntamento fondamentale nel percorso di crescita e consapevolezza delle società professionistiche italiane – Il progetto si fonda su tre pilastri imprescindibili – integrità, lealtà e rispetto – valori che costituiscono la base non solo dell’attività sportiva, ma anche della responsabilità individuale di ogni tesserato – recita il testo pubblicato online. Attraverso momenti formativi e testimonianze dirette, il Tour mira a rafforzare la cultura della legalità, promuovendo un calcio sano e trasparente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A prendere parte all’incontro sono stati Emanuele Paolucci, Segretario Generale della Lega Pro, Alice Flaccari, Rappresentante dell’Integrity Office, Marcello Presilla, Responsabile di Sportradar e Andrea Fiumana, delegato dell’AIC, che hanno dialogato con i calciatori sottolineando l’importanza della prevenzione e della responsabilità personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La tappa di Pineto si inserisce in un percorso nazionale che punta a proteggere l’integrità delle competizioni e a preservare la credibilità del sistema calcio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un impegno condiviso che vede il club biancazzurro pienamente coinvolto nel promuovere una cultura sportiva fondata su correttezza, trasparenza e rispetto delle regole – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Pineto Calcio e online sul sito web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it