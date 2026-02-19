Calcio, Pineto. L’Integrity Tour ha fatto tappa a Pineto

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:L’Integrity Tour ha fatto tappa a Pineto19 Febbraio, 2026L’Integrity Tour ha fatto tappa a Pineto, coinvolgendo da vicino la Prima Squadra biancazzurra e la formazione Primavera in un importante momento di formazione e confronto sui temi della legalità e della tutela dei valori sportivi che si è tenuto nella Sala Convegni “Dott.ssa Santa Ruggieri” presso la sede dell’azienda Liofilchem del Presidente del Pineto Dott. Silvio Brocco – recita il testo pubblicato online. Il progetto, promosso e organizzato dalla Lega Pro insieme a Sportradar AG, ha fatto tappa a Pineto con l’obiettivo di sensibilizzare club e tesserati su un tema sempre più centrale nel panorama calcistico: la prevenzione e il contrasto alle frodi legate alle scommesse sportive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’incontro ha rappresentato un’occasione concreta per approfondire rischi, responsabilità e comportamenti corretti, fornendo ai calciatori strumenti utili per riconoscere e affrontare eventuali situazioni a rischio – riporta testualmente l’articolo online. Giunto alla sua 15ª edizione, l’Integrity Tour si conferma un appuntamento fondamentale nel percorso di crescita e consapevolezza delle società professionistiche italiane – Il progetto si fonda su tre pilastri imprescindibili – integrità, lealtà e rispetto – valori che costituiscono la base non solo dell’attività sportiva, ma anche della responsabilità individuale di ogni tesserato – recita il testo pubblicato online. Attraverso momenti formativi e testimonianze dirette, il Tour mira a rafforzare la cultura della legalità, promuovendo un calcio sano e trasparente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A prendere parte all’incontro sono stati Emanuele Paolucci, Segretario Generale della Lega Pro, Alice Flaccari, Rappresentante dell’Integrity Office, Marcello Presilla, Responsabile di Sportradar e Andrea Fiumana, delegato dell’AIC, che hanno dialogato con i calciatori sottolineando l’importanza della prevenzione e della responsabilità personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La tappa di Pineto si inserisce in un percorso nazionale che punta a proteggere l’integrità delle competizioni e a preservare la credibilità del sistema calcio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un impegno condiviso che vede il club biancazzurro pienamente coinvolto nel promuovere una cultura sportiva fondata su correttezza, trasparenza e rispetto delle regole – si apprende dalla nota stampa.

