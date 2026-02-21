Calcio, Pineto. LIVORNO – PINETO  1-0

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:LIVORNO – PINETO 1-021 Febbraio, 2026CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 28^ GIORNATA LIVORNO – PINETO 1-0 LIVORNO (4-3-1-2): Seghetti; Ghezzi, Camporese, Noce, Falasco (37′ st Haveri); Luperini, Hamlili, Bonassi (39′ st Panaioli); Peralta (20′ st Vayrynen), Di Carmine (1′ st Malagrida), Dionisi (20′ st Marchesi). A disposizione: Tani, Ciobanu, Mawete, Baldi, Odjer, Biondi, Marinari – All. Roberto Venturato – aggiunge testualmente l’articolo online. PINETO (4-3-2-1): Tonti; Serbouti (36′ st Gagliardi), Postiglione, Frare, Borsoi (43′ st Ienco); Germinario (36′ st Nebuloso), Lombardi, Schirone; Pellegrino (15′ st Spina), Biggi (15′ st Marrancone); D’Andrea – A disposizione: Marone, Verna, Amadio, Gagliardi, Baggi, Viero, Giannini, El Haddad. All. Ivan Tisci – ARBITRO: Nicolò Dorillo della sezione di Torino – riporta testualmente l’articolo online. ASSISTENTI: Giovanni Boato della sezione di Padova e Alberto Callovi della sezione di San Donà di Piave – QUARTO UFFICIALE: Marco Di Loreto della sezione di Terni – precisa la nota online. FVS: Cristiano Pelosi della sezione di Ercolano – recita il testo pubblicato online. RETE: 37′ pt Di Carmine – si apprende dalla nota stampa. NOTE: spettatori totali 2823 di cui 13 ospiti e 1779 abbonati; ammoniti Ghezzi, Lombardi, Luperini, Pellegrino, Hamlili, Falasco, Serbouti; corner 6-1; recupero 3′ pt, 9′ st. Foto US Livorno
