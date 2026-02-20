- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 20, 2026
Calcio, Pineto. Livorno – Pineto: info biglietti
Sport

Calcio, Pineto. Livorno – Pineto: info biglietti

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:Livorno – Pineto: info biglietti19 Febbraio, 2026La partita Livorno- Pineto, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026, si disputerà sabato 21 Febbraio alle ore 14:30 presso lo Stadio “Armando Picchi”. I biglietti del Settore Ospiti saranno acquistabili esclusivamente online al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/campionato-2025-26-us-livorno-livorno-pineto/296132 fino alle ore 19 di venerdì 20 febbraio – riporta testualmente l’articolo online. La biglietteria relativa al Settore Ospiti dello stadio sarà chiusa il giorno della gara – viene evidenziato sul sito web. Il prezzo del biglietto è di €15,00 a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it

 

