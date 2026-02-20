Calcio, Pineto. Livorno – Pineto: info biglietti

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:Livorno – Pineto: info biglietti19 Febbraio, 2026La partita Livorno- Pineto, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026, si disputerà sabato 21 Febbraio alle ore 14:30 presso lo Stadio “Armando Picchi”. I biglietti del Settore Ospiti saranno acquistabili esclusivamente online al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/campionato-2025-26-us-livorno-livorno-pineto/296132 fino alle ore 19 di venerdì 20 febbraio – riporta testualmente l’articolo online. La biglietteria relativa al Settore Ospiti dello stadio sarà chiusa il giorno della gara – viene evidenziato sul sito web. Il prezzo del biglietto è di €15,00 a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita –

