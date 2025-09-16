Calcio, Pineto. Metamer rinnova la partnership con il Pineto Calcio e diventa sponsor di maglia

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Metamer rinnova la partnership con il Pineto Calcio e diventa sponsor di maglia16 Settembre, 2025Il Pineto Calcio è lieto di annunciare il rinnovo della partnership con Metamer, realtà di riferimento nella vendita di energia elettrica, gas e soluzioni di efficienza energetica – si apprende dal portale web ufficiale. Un’azienda che, da oltre 40 anni, opera con trasparenza e vicinanza al territorio, servendo famiglie, imprese e comunità con energia 100% green e servizi innovativi – aggiunge la nota pubblicata. Un rapporto che si consolida e cresce: per la stagione sportiva Serie C Wi-Fi 2025/26, Metamer sarà infatti anche Sponsor di maglia della formazione biancazzurra – La scelta di proseguire insieme conferma la piena sintonia di valori tra Metamer e Pineto Calcio: sostenibilità, innovazione, responsabilità sociale e radicamento nel territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un binomio che guarda al futuro con entusiasmo, passione e l’obiettivo di portare in alto i colori biancazzurri, dentro e fuori dal campo – recita il testo pubblicato online. Questa collaborazione è il simbolo di un sostegno concreto e di un legame autentico con lo sport e la comunità, nella convinzione che le grandi sfide si vincono insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

