Calcio, Pineto. Mister Barilari: le prime dichiarazioni

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:Mister Barilari: le prime dichiarazioni27 Maggio, 2026Mister, cosa ti ha convinto ad accettare la proposta del Pineto e quali sono state le prime sensazioni nella giornata di ieri quando ti sei approcciato con il Presidente, il Direttore e la Società ? A convincermi sono stati l’entusiasmo contagioso del Presidente, persona nota in tutto l’ambiente per la sua sensibilità e il suo impegno nel sociale, la competenza del Direttore e la solidità che avevo già testato da avversario, ma anche due anni fa quando facemmo un colloquio e avevo già avuto una grande impressione dell’ambiente biancazzurro – Magari era destino rincontrarsi per lavorare insieme perché da allora abbiamo fatto entrambi un grande percorso di crescita ed ora forse è arrivato il momento giusto – Sulla proposta non ho esitato un attimo perché sono consapevole di entrare a far parte di una realtà in cui si respira l’aria di una famiglia, ma al tempo stesso c’è la possibilità di fare molto bene il calcio come hanno dimostrato in questi anni – precisa la nota online. Che squadra hai in mente? Cercherò di capire molto velocemente che tipo di squadra ho a disposizione, dopo di che cercherò di trovare il modo di giocare migliore possibile per farli esprimere, per farli crescere e ovviamente per ottenere dei risultati – aggiunge la nota pubblicata. Ho fatto otto anni nelle giovanili dello Spezia che sono stati molto formativi per me e che mi hanno permesso di mettere nel bagaglio delle chiavi importanti nel rapportarmi con i ragazzi, anche i più giovani, per cercare di metterli a proprio agio e provare ad esaltarne le qualità. Avere una rosa come quella del Pineto, con tanti giovani bravi e con qualche giocatore esperto che dà una grossa mano all’interno del gruppo, che è una cosa fondamentale, è molto stimolante per me – si apprende dalla nota stampa. Quale sarà l’obiettivo? L’obiettivo sarà provare a continuare il trend della continua crescita di questa realtà, che sta facendo un percorso sempre in miglioramento anno dopo anno – riporta testualmente l’articolo online. Contemporaneamente, anche quello di cercare insieme al direttore qualche altro talento da proiettare e allo stesso tempo valorizzare quelli validissimi che già ci sono – riporta testualmente l’articolo online. Un saluto ai tifosi del Pineto che aspettano di conoscerti e non mancheranno di farti sentire il proprio supporto ovunque So che da quando ci siamo incontrati durante la Poule Scudetto qualche anno fa è nato un bel gemellaggio tra i tifosi del Pineto e quelli del Sestri Levante, la mia ex squadra, che si sono ospitati più volte a vicenda – si apprende dal portale web ufficiale. Già da lì è nata una simpatia e da allora ho sempre guardato il Pineto con un occhio affettuoso, per cui credo che a livello empatico siamo già sulla stessa lunghezza d’onda – Da parte mia l’auspicio è continuare a farli divertire perché in questi anni si sono abituati bene ed hanno avuto sempre grandi soddisfazioni dalla loro squadra – si legge sul sito web ufficiale. Mi impegnerò per cercare di dargliene ancora tante altre e per farli stare ancora meglio – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo del Pineto Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it