Calcio, Pineto. MODALITA’ DI RICHIESTA ACCREDITI STAMPA PLAYOFF 2025/2026

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:MODALITA’ DI RICHIESTA ACCREDITI STAMPA PLAYOFF 2025/202628 Aprile, 2026Le richieste di accredito stampa, radio, tv, web per le gare dei Play-off 2025/2026 dovranno pervenire all’indirizzo ufficiostampa@pinetocalcio – it entro le 72 ore antecedenti la gara – Le richieste vanno inviate su carta intestata della testata o nel corpo del testo di una mail aziendale, dovranno recare la firma del Direttore di testata, dovrà essere riportato TASSATIVAMENTE il numero di iscrizione al Tribunale di competenza e dovrà contenere tutti i dati richiesti – aggiunge la nota pubblicata. Le richieste inviate senza i requisiti indicati non verranno prese in considerazione così come le richieste inviate oltre il termine indicato – recita il testo pubblicato online. Non verranno prese in considerazione eventuali richieste da siti web, inserti, periodici e web tv che non abbiano il proprio numero di iscrizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. TV/WEB TV 1 giornalista + 1 operatore giornalista: Nome, Cognome, Data e Luogo di Nascita copia tessera dell’ODG operatore: Nome, Cognome, Data e Luogo di Nascita, copia tessera dell’ODG TESTATE CARTACEE 1 giornalista + 1 fotografo giornalista: Nome, Cognome, Data e Luogo di Nascita, copia tessera dell’ODG fotografo: Nome, Cognome, Data e Luogo di Nascita, copia tessera dell’ODG TESTATE ONLINE 1 giornalista + 1 fotografo giornalista: Nome, Cognome, Data e Luogo di Nascita, copia tessera dell’ODG fotografo: Nome, Cognome, Data e Luogo di Nascita, copia tessera dell’ODG FOTOGRAFI TESTATE/AGENZIE 1 Fotografo: Nome, Cognome, Data e Luogo di Nascita, copia tessera dell’ODG Non verranno accettate richieste difformi a quanto sopra indicato e non saranno rilasciati accrediti stampa e/o fotografi ai non possessori di tessera dell’Ordine dei Giornalisti – precisa la nota online. Con la richiesta di accredito ci si impegna al rispetto delle normative vigenti e del Regolamento d’Uso dello stadio “Mariani Pavone”. Non verranno accettate richieste difformi a quanto sopra indicato e non saranno rilasciati accrediti stampa e/o fotografi ai non possessori di tessera dell’Ordine dei Giornalisti – aggiunge la nota pubblicata. Per gli operatori che hanno acquisito il Nulla Osta dalla Lega Pro per il pacchetto playoff è necessario, al momento dell’entrata allo stadio, depositare l’attrezzatura in apposito spazio in quanto non è possibile accedere in Tribuna Stampa con le telecamere – Al momento della conferenza stampa post-gara gli operatori potranno riprendere l’attrezzatura per la ripresa delle interviste dei tesserati – precisa la nota online. A tutti coloro che non hanno acquistato i diritti audiovisivi non è concessa l’autorizzazione a riprendere le interviste post-gara – si apprende dal portale web ufficiale. L’Ufficio Stampa chiede la massima collaborazione e disponibilità a tutti gli operatori dell’informazione affinché la documentazione richiesta sia completa – L’Ufficio Stampa ribadisce che l’accesso allo stadio sarà consentito solo agli addetti ai lavori, regolarmente accreditati e inviati per prestare servizio – riporta testualmente l’articolo online. I fotografi avranno accesso solo al terreno di gioco per tutta la durata della gara e non sarà consentito loro l’accesso in tribuna durante lo svolgimento del match. E’ assolutamente vietato nel pre-gara, durante lo svolgimento della gara e nel post-gara: PER I FOTOGRAFI: fare video di qualsiasi tipo (es. azioni di gara, tifo, minuto di raccoglimento, evento pre-gara, festeggiamenti post-gara, ecc..); PER I GIORNALISTI: fare foto e video di qualsiasi tipo (es. azioni di gara, tifo, minuto di raccoglimento, evento pre-gara, festeggiamenti post-gara, ecc..) dalla tribuna stampa – viene evidenziato sul sito web. E’ assolutamente vietato, inoltre, da parte delle testate, riprendere e/o utilizzare foto di altre testate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per tutte le disposizioni in materia di diritti audiovisivi si rimanda al “Regolamento media e diritto di cronaca” della Lega Pro – aggiunge testualmente l’articolo online. L’assegnazione della postazione per ogni singolo giornalista sarà insindacabilmente decisa dall’Ufficio Stampa – viene evidenziato sul sito web. E’ assolutamente vietato sedersi in postazioni diverse da quelle in Tribuna stampa, nonché in ogni settore della Tribuna Centrale, esclusivamente destinata ai possessori di abbonamenti e titolari di biglietti acquistati per la gara di interesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La concessione di accrediti per ogni singola gara prende in considerazione il numero di posti disponibili presenti in Tribuna Stampa, al quale far riferimento al momento del rilascio – aggiunge testualmente l’articolo online. Qualora le richieste siano superiori alla capienza della Tribuna Stampa, si prenderanno in considerazione l’ordine di arrivo e l’importanza della testata stessa ai fini della gara, oltre a garantire la disponibilità di un numero congruo per le testate delle squadre ospitate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Pineto Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it