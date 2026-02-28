Calcio, Pineto. PERUGIA – PINETO 0-1

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:PERUGIA – PINETO 0-128 Febbraio, 2026CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 29^ GIORNATA PERUGIA – PINETO 0-1 PERUGIA (4-3-1-2): Gemello; Tozzuolo, Angella, Stramaccioni, Dell’Orco (35′ st Lisi); Megelaitis, Ladinetti (1′ st Manzari), Tumbarello (17′ st Bartolomei); Verre (25′ st Nepi); Montevago, Bacchin (17′ st Canotto). A disposizione: Moro, Vinti, Gomez, Bartolomei, Terrnava, Perugini, Dottori, Calapai, Rondolini, Bolsius. All. Giovanni Tedesco – recita il testo pubblicato online. PINETO (3-4-2-1): Tonti; Postiglione, Frare, Giannini (18′ st Baggi); Gagliardi (27′ pt Ienco), Germinario, Schirone, Borsoi (37′ st viero); Pellegrino (18′ st Marrancone) D’Andrea; Nebuloso (37′ st El Haddad). A disposizione: Marone, Verna, Kraja, Gagliardi, Biggi, Vigliotti – All. Ivan Tisci – ARBITRO: Simone Gavini della sezione di Aprilia – ASSISTENTI: Alessandro Gennuso della sezione di Caltanissetta e Nicola Monaco della sezione di Sala Consilina – si apprende dal portale web ufficiale. QUARTO UFFICIALE: Mario Picardi della sezione di Viareggio – aggiunge testualmente l’articolo online. FVS: Elia Tini Brunozzi della sezione di Foligno – recita il testo pubblicato online. RETE: 15′ pt D’Andrea – NOTE: spettatori (abbonati compresi 3400 di cui 66 da Pineto; ammoniti Tozzuolo, Angella, Giannini, Ladinetti e Montevago; corner 11-7; recupero 4′ pt, 6′ st. Foto Roberto Settonce| Riproduzione vietata
