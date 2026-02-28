- Spazio Pubblicitario 01 -
Sport

Calcio, Pineto. PERUGIA – PINETO 0-1

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:PERUGIA – PINETO 0-128 Febbraio, 2026CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 29^ GIORNATA PERUGIA – PINETO  0-1 PERUGIA (4-3-1-2): Gemello; Tozzuolo, Angella, Stramaccioni, Dell’Orco (35′ st Lisi); Megelaitis, Ladinetti (1′ st Manzari), Tumbarello (17′ st Bartolomei); Verre (25′ st Nepi); Montevago, Bacchin (17′ st Canotto). A disposizione: Moro, Vinti, Gomez, Bartolomei, Terrnava, Perugini, Dottori, Calapai, Rondolini, Bolsius. All. Giovanni Tedesco – recita il testo pubblicato online. PINETO (3-4-2-1): Tonti; Postiglione, Frare, Giannini (18′ st Baggi); Gagliardi (27′ pt Ienco), Germinario, Schirone, Borsoi (37′ st viero); Pellegrino (18′ st Marrancone) D’Andrea; Nebuloso (37′ st El Haddad). A disposizione: Marone, Verna, Kraja, Gagliardi, Biggi, Vigliotti – All. Ivan Tisci – ARBITRO: Simone Gavini della sezione di Aprilia – ASSISTENTI: Alessandro Gennuso della sezione di Caltanissetta e Nicola Monaco della sezione di Sala Consilina – si apprende dal portale web ufficiale. QUARTO UFFICIALE: Mario Picardi della sezione di Viareggio – aggiunge testualmente l’articolo online. FVS: Elia Tini Brunozzi della sezione di Foligno – recita il testo pubblicato online. RETE: 15′ pt D’Andrea – NOTE: spettatori (abbonati compresi 3400 di cui 66 da Pineto; ammoniti Tozzuolo, Angella, Giannini, Ladinetti e Montevago; corner 11-7; recupero 4′ pt, 6′ st. Foto Roberto Settonce| Riproduzione vietata

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Pineto Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it

 

