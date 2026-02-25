Calcio, Pineto. Perugia – Pineto: info biglietti

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Perugia – Pineto: info biglietti25 Febbraio, 2026La partita Perugia- Pineto, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026, si disputerà sabato 28 Febbraio alle ore 17:30 presso lo Stadio “Renato Curi” di Perugia – si apprende dal portale web ufficiale. I biglietti del Settore Curva Sud Ospiti saranno acquistabili in tutte le ricevitorie abilitate Ticketone e online (tagliando da stampare a casa) fino alle ore 19 di venerdì 27 febbraio – Le vendite del Settore Curva Sud Ospiti dello stadio saranno chiuse il giorno della gara – viene evidenziato sul sito web. Sarà possibile acquistare invece i biglietti per la Tribuna Laterale Sud (TOA). Divieto di vendita del settore locale (Curva Nord) per i residenti nella provincia di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Si ricorda a tutti che il biglietto è incedibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. I prezzi dei biglietti saranno Curva Sud Ospiti € 15 (più diritti di prevendita) Ridotto U14 € 11 (più diritti di prevendita) Tribuna € 29 (più diritti di prevendita) Ridotto U14 € 21 (più diritti di prevendita). AC Perugia comunicherà presso i propri canali ufficiali eventuali modifiche degli orari che si dovessero rendere necessarie per ragioni di ordine pubblico – recita il testo pubblicato online.

