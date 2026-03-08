Calcio, Pineto. Pianese – Pineto 1-0

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Pianese – Pineto 1-08 Marzo, 2026CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 31^ GIORNATA PIANESE – PINETO 1-0 PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Girelli, Amey; Sussi (43′ st Xhani), Simeoni (1′ st Proietto), Bertini, Martey, Tirelli (27′ st Balde); Ianesi (35′ st Peli), Fabrizi (43′ st Ongaro). A disposizione: Nespola, Reali, Colombo, Spinosa, Bigiarini, Jasharovski, Nicastro – recita il testo pubblicato online. All. Alessandro Birindelli – aggiunge la nota pubblicata. PINETO (3-5-2): Tonti; Postiglione (25′ st El Haddad), Frare, Giannini; Baggi (38′ st Ienco), Pellegrino, Germinario, Nebuloso (25′ st Kraja), Borsoi; Vigliotti (38′ st Marrancone), D’Andrea (38′ st Biggi). A disposizione: Marone, Verna, Lombardi, Sabatelli, Di Lazzaro – aggiunge testualmente l’articolo online. All. Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. ARBITRO: Enrico Eremitaggio della sezione di Ancona – viene evidenziato sul sito web. ASSISTENTI: Matteo Lauri della sezione di Gubbio e Ledjan Skura della sezione di Jesi – QUARTO UFFICIALE: Mattia Nigro della sezione di Prato – FVS: Massimiliano Starnini della sezione di Viterbo – RETE: 10′ st Proietto – riporta testualmente l’articolo online. NOTE: spettatori 494 di cui 239 abbonati e 9 ospiti; ammoniti Frare, Balde, Pellegrino, Germinario, Sussi e Simeoni; espulso dalla panchina per proteste Baggi; corner 4-2; recupero 5′ pt, 6′ st. FOTO: Gabriele Forti – US Pianese | Riproduzione riservata

