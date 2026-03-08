- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Marzo 8, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pineto. Pianese – Pineto 1-0
Sport

Calcio, Pineto. Pianese – Pineto 1-0

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Pianese – Pineto 1-08 Marzo, 2026CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 31^ GIORNATA PIANESE – PINETO 1-0 PIANESE (3-5-2): Filippis;  Ercolani, Girelli, Amey; Sussi (43′ st Xhani), Simeoni (1′ st Proietto), Bertini, Martey, Tirelli (27′ st Balde); Ianesi (35′ st Peli), Fabrizi (43′ st Ongaro). A disposizione: Nespola, Reali, Colombo,  Spinosa, Bigiarini, Jasharovski, Nicastro – recita il testo pubblicato online. All. Alessandro Birindelli – aggiunge la nota pubblicata. PINETO (3-5-2): Tonti; Postiglione (25′ st El Haddad), Frare, Giannini; Baggi (38′ st Ienco), Pellegrino, Germinario, Nebuloso (25′ st Kraja), Borsoi; Vigliotti (38′ st Marrancone), D’Andrea (38′ st Biggi). A disposizione: Marone, Verna, Lombardi, Sabatelli, Di Lazzaro – aggiunge testualmente l’articolo online. All. Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. ARBITRO: Enrico Eremitaggio della sezione di Ancona – viene evidenziato sul sito web. ASSISTENTI: Matteo Lauri della sezione di Gubbio e Ledjan Skura della sezione di Jesi – QUARTO UFFICIALE: Mattia Nigro della sezione di Prato – FVS: Massimiliano Starnini della sezione di Viterbo – RETE: 10′ st Proietto – riporta testualmente l’articolo online. NOTE: spettatori 494 di cui 239 abbonati e 9 ospiti; ammoniti Frare, Balde, Pellegrino, Germinario, Sussi e Simeoni; espulso dalla panchina per proteste Baggi; corner 4-2; recupero 5′ pt, 6′ st. FOTO: Gabriele Forti – US Pianese | Riproduzione riservata

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it