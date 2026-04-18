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Calcio, Pineto. PINETO – AREZZO 1-4

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Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:PINETO – AREZZO 1-418 Aprile, 2026CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 37^ GIORNATA PINETO – AREZZO 1-4 PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi (1′ st Serbouti), Postiglione, Giannini (23′ st Gagliardi), Borsoi; Nebuloso (1′ st Kraja), Lombardi, Schirone; Pellegrino (30′ st Biggi), Vigliotti (1′ st D’Andrea), El Haddad. A disposizione: Marone, Verna, Ienco, Amadio, Marrancone, Germinario, Viero, Di Lazzaro – All. Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. AREZZO (4-3-3): Venturi; De Col, Coppolaro (23′ st Gilli), Chiosa, Righetti; Mawuli (28′ st Guccione), Iaccarino (28′ st Viviani), Ionita; Arena (23′ st Pattarello), Cianci (34′ st Ravasio), Tavernelli – precisa la nota online. A disposizione: Trombini, Galli, Casarosa, Renzi, Varela, Gigli, Chierico, Cortesi, Di Chiara, Concetti – precisa la nota online. All. Cristian Bucchi – ARBITRO: Edoardo Gianquinto di Parma – si apprende dal portale web ufficiale. ASSISTENTI: Tommaso Mambelli di Cesena e Davide Merciari di Rimini – QUARTO UFFICIALE: Valerio Vogliacco di Bari – precisa la nota online. FVS: Stefano Allevi di San Benedetto del Tronto – RETI: 31′ pt Ionita, 19′ st Arena, 37′ st El Haddad, 48′ st Pattarello (rig), 51′ st Tavernelli – precisa la nota online. NOTE: spettatori totali 1291 di cui 231 abbonati, 573 settore locali e 487 settore ospit; ammoniti El Haddad, Tavernelli, Viviani, Iaccarino e Coppolaro; corner 0-10; recupero 2′ pt, 6′ st. Foto Andrea Iommarini | Pineto Calcio (riproduzione riservata)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Pineto Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 21, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it

 

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