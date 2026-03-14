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Calcio, Pineto. PINETO – BRA 2-1

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Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:PINETO – BRA 2-114 Marzo, 2026CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 32^ GIORNATA PINETO – BRA 2-1 PINETO (4-3-2-1): Tonti; Borsoi, Postiglione, Frare (46′ st Giannini), Ienco (22′ st Serbouti); Lombardi, Kraja (9′ st El Haddad), Schirone; Marrancone (9′ st Nebuloso), Vigliotti (21′ st Biggi); D’Andrea – A disposizione: Marone, Verna, Viero, Sabatelli, Di Lazzaro – recita il testo pubblicato online. All. Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. BRA (3-5-2): Renzetti; De Santins, Fiordaliso, Sganzerla; Maressa (44′ st Di Matteo), Campedelli (35′ st Tuzza), Brambilla, La Marca (44′ st Pretato), Armstrong; Capac ((22′ st Scapin), Baldini (35′ st Leoncini). A disposizione: Franzini, Rabuffi, Fioccardi – All. Alessio Bonanti (Fabio Nisticò squalificato). ARBITRO: Michele Maccorin della sezione di Pordenone – ASSISTENTI: Thomas Storgato della sezione di Castelfranco Veneto e Stefano Petarlin della sezione di Vicenza – viene evidenziato sul sito web. QUARTO UFFICIALE: Gabriele Sacchi della sezione di Macerata – si apprende dal portale web ufficiale. FVS: Ludovico Esposito della sezione di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. RETI: 7′ st Armstrong, 15′ st Borsoi, 50′ st Nebuloso – riporta testualmente l’articolo online. NOTE: spettatori 495 di cui 147 abbonati, 326 settore locali e 22 settore ospiti; ammoniti Sganzerla, Postiglione, Ienco e Schirone; corner 2-5; recupero 0′ pt, 8′ st. Foto Andrea Iommarini | Pineto Calcio

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, poco fa, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it

 

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