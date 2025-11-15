- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Novembre 15, 2025
Sport

Calcio, Pineto. Pineto – Carpi 1-0

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Pineto – Carpi 1-015 Novembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 14^ GIORNATA PINETO – CARPI  1-0 PINETO (4-3-2-1): Tonti; Baggi, Serbouti, Frare, Borsoi (39′ st Ienco); Germinario, Lombardi Luca, Nebuloso (23′ st Amadio); Pellegrino (39′ st Vigliotti), D’Andrea (45′ st Marrancone); Bruzzaniti (45′ st Capomaggio). A disposizione: Marone, Boccacci, Gagliardi, Saccomanni, Sabatelli – aggiunge la nota pubblicata. All.: Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. CARPI (3-4-2-1): Scacchetti; Rossini, Panelli (23′ pt Pitti), Zagnoni; Tcheuna (1′ st Sall), Rosetti, Figoli (39′ st Pietra), Cecotti (39′ st Forte); Stanzani, (23′ st Gerbi) Casarini; Cortesi – A disposizione: Sorzi, Perta, Verza, Amaya, Lombardi Lorenzo, Arcopinto, Visani – precisa il comunicato. All: Stefano Cassani – precisa il comunicato. ARBITRO: Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio – aggiunge testualmente l’articolo online. ASSISTENTI: Alessandro Gennuso della sezione di Caltanissetta e Giuseppe Scarpati della sezione di Formia – QUARTO UFFICIALE: Valerio Pezzopane della sezione di L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. FVS: Domenico Lombardi della sezione di Chieti – precisa la nota online. RETl: 17′ pt Bruzzaniti – precisa la nota online. NOTE: spettatori 412 di cui 149 abbonati e 22 ospiti; ammoniti Germinario (P) e Nebuloso (P) ; corner 4-6; recupero 4′ pt, 6′ st. Foto Andrea Iommarini| Riproduzione riservata

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Pineto Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it

 

