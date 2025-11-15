Calcio, Pineto. Pineto – Carpi 1-0

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Pineto – Carpi 1-015 Novembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 14^ GIORNATA PINETO – CARPI 1-0 PINETO (4-3-2-1): Tonti; Baggi, Serbouti, Frare, Borsoi (39′ st Ienco); Germinario, Lombardi Luca, Nebuloso (23′ st Amadio); Pellegrino (39′ st Vigliotti), D’Andrea (45′ st Marrancone); Bruzzaniti (45′ st Capomaggio). A disposizione: Marone, Boccacci, Gagliardi, Saccomanni, Sabatelli – aggiunge la nota pubblicata. All.: Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. CARPI (3-4-2-1): Scacchetti; Rossini, Panelli (23′ pt Pitti), Zagnoni; Tcheuna (1′ st Sall), Rosetti, Figoli (39′ st Pietra), Cecotti (39′ st Forte); Stanzani, (23′ st Gerbi) Casarini; Cortesi – A disposizione: Sorzi, Perta, Verza, Amaya, Lombardi Lorenzo, Arcopinto, Visani – precisa il comunicato. All: Stefano Cassani – precisa il comunicato. ARBITRO: Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio – aggiunge testualmente l’articolo online. ASSISTENTI: Alessandro Gennuso della sezione di Caltanissetta e Giuseppe Scarpati della sezione di Formia – QUARTO UFFICIALE: Valerio Pezzopane della sezione di L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. FVS: Domenico Lombardi della sezione di Chieti – precisa la nota online. RETl: 17′ pt Bruzzaniti – precisa la nota online. NOTE: spettatori 412 di cui 149 abbonati e 22 ospiti; ammoniti Germinario (P) e Nebuloso (P) ; corner 4-6; recupero 4′ pt, 6′ st. Foto Andrea Iommarini| Riproduzione riservata

