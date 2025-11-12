Calcio, Pineto. Pineto – Carpi: info biglietti

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Pineto – Carpi: info biglietti12 Novembre, 2025Saranno in vendita dalle 15:00 del pomeriggio di oggi i biglietti per la gara Pineto – Carpi, 14^ giornata della Serie C Sky Wi-Fi 2025/2026 in programma sabato 15 Novembre alle ore 14:30 presso lo Stadio Mariani- Pavone di Pineto – I tagliandi saranno disponibili sul circuito ciaoticket.it e solo per il settore Locali nei punti vendita abilitati Bar Centrale (Piazza della Libertà, 13), bar Camplese (via Nazionale, 5) e Tabaccheria Corfù (via D’Annunzio 249). Match sponsor della gara sarà Cesarini Carpenterie Metalliche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Cesarini progetta, realizza e installa i propri manufatti nel settore della carpenteria metallica a livello nazionale ed internazionale da oltre 50 anni ed è riconosciuta come sinonimo di qualità delle opere realizzate, di professionalità del personale, di rispetto dei tempi di consegna e di affidabilità dei prodotti e servizi forniti – precisa il comunicato. I prezzi SETTORE TRIBUNA CENTRALE COPERTA Intero 25,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 18,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 10,00 € (più diritto di prevendita) SETTORE TRIBUNA LATERALE SCOPERTA Intero 15,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 8,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 5,00 € (più diritto di prevendita) SETTORE OSPITI Vendita esclusivamente online Intero 15,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 8,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 5,00 € (più diritto di prevendita) L’accesso allo stadio per i diversamente abili sarà possibile tramite accredito alla mail segreteria@pinetocalcio – recita il testo pubblicato online. it inviando il certificato attestante la patologia – si apprende dal portale web ufficiale. ACCREDITI Entro le 19:00 dei due giorni antecedenti la gara Solo accrediti stampa: ufficiostampa@pinetocalcio – it Tutti gli altri accrediti: segreteria@pinetocalcio – aggiunge testualmente l’articolo online. it

