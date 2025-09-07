Calcio, Pineto. PINETO – CITTA’ DI PONTEDERA 1-1

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:PINETO – CITTA’ DI PONTEDERA 1-17 Settembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 2025/2026, GIRONE B 3^ GIORNATA PINETO – CITTA’ DI PONTEDERA 1-1 PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi (14′ st Serbouti), Postiglione, Capomaggio, Borsoi (35′ Ienco); Germinario (14′ st Mastropietro), Lombardi (35′ st Viero), Schirone; Pellegrino (14′ st Vigliotti), D’Andrea, Bruzzaniti – aggiunge la nota pubblicata. A disposizione: Marone, Verna, Amadio, Marrancone, Saccomanni, Nebuloso, Menna, Di Lazzaro – aggiunge testualmente l’articolo online. Allenatore: Tisci – aggiunge la nota pubblicata. PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Perretta, Vona, Corradini, Migliardi (13′ st Paolieri); Manfredonia, Ladinetti; Vitali (33′ st Battimelli), Bassanini (13′ st Ianesi), Polizzi (33′ st Gueye); Nabian (35′ pt Pretato). A disp.: Raffi, Strada, Milazzo, Faggi, Tarantino, Paolieri, Pietrelli, Tempre, Andolfi, Beghetto – recita il testo pubblicato online. All.: Menichini – precisa la nota online. ARBITRO: Leonardo Leorsini della sezione di Terni – ASSISTENTI: Stefania Genoveffa Signorelli di Paola e Pasquale Gatto di Lamezia Terme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. QUARTO UFFICIALE: Gabriele Sacchi di Macerata – si apprende dal portale web ufficiale. FVS: Paolo Di Carlo di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. RETI: 17′ st Polizzi (Po), 40′ st Postiglione (Pi). NOTE: spettatori 503 totali di cui 30 ospiti; espulso al 30′ pt Corradini (Po) per doppia ammonizione; ammoniti Battimelli (Po), Viero (Pi), Biagini (Po) e Pellegrino (Pi); corner 10-4; recupero 4′ pt, 6′ st. Foto Luca Terzini | Pineto Calcio Riproduzione riservata
