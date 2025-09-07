- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Settembre 7, 2025
Calcio, Pineto. PINETO – CITTA’ DI PONTEDERA 1-1

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:PINETO – CITTA’ DI PONTEDERA 1-17 Settembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 2025/2026, GIRONE B 3^ GIORNATA PINETO – CITTA’ DI PONTEDERA 1-1 PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi (14′ st Serbouti), Postiglione, Capomaggio, Borsoi (35′ Ienco); Germinario (14′ st Mastropietro), Lombardi (35′ st Viero), Schirone; Pellegrino (14′ st Vigliotti), D’Andrea, Bruzzaniti – aggiunge la nota pubblicata. A disposizione: Marone, Verna, Amadio, Marrancone,  Saccomanni, Nebuloso, Menna, Di Lazzaro – aggiunge testualmente l’articolo online. Allenatore: Tisci – aggiunge la nota pubblicata. PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Perretta, Vona, Corradini, Migliardi (13′ st Paolieri); Manfredonia, Ladinetti; Vitali (33′ st Battimelli), Bassanini (13′ st Ianesi), Polizzi (33′ st Gueye); Nabian (35′ pt Pretato). A disp.: Raffi, Strada, Milazzo, Faggi, Tarantino, Paolieri, Pietrelli, Tempre, Andolfi, Beghetto – recita il testo pubblicato online. All.: Menichini – precisa la nota online. ARBITRO: Leonardo Leorsini della sezione di Terni – ASSISTENTI: Stefania Genoveffa Signorelli di Paola e Pasquale Gatto di Lamezia Terme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. QUARTO UFFICIALE: Gabriele Sacchi di Macerata – si apprende dal portale web ufficiale. FVS: Paolo Di Carlo di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. RETI: 17′ st Polizzi (Po), 40′ st Postiglione (Pi). NOTE: spettatori 503 totali di cui 30 ospiti; espulso al 30′ pt Corradini (Po) per doppia ammonizione; ammoniti Battimelli (Po), Viero (Pi), Biagini (Po) e Pellegrino (Pi); corner 10-4; recupero 4′ pt, 6′ st. Foto Luca Terzini | Pineto Calcio Riproduzione riservata    

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, oggi, dal servizio stampa del Pineto Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it

 

