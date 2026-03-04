Calcio, Pineto. PINETO – FORLI’ 3-2

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:PINETO – FORLI’ 3-24 Marzo, 2026CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 30^ GIORNATA PINETO – FORLI’ 3-2 PINETO (3-4-2-1): Tonti; Postiglione, Frare, Giannini; Baggi, (17′ st Borsoi) Germinario (31′ st Kraja), Lombardi (41′ st Nebuloso), Ienco; Schirone, Biggi (17′ st Vigliotti); D’Andrea (17′ st Pellegrino). A disposizione: Marone, Verna, Marrancone, Viero, Di Lazzaro, El Haddad. All. Ivan Tisci – FORLI’ (4-3-3): Martelli; Manetti (1′ st Mandrelli), Palomba, Elia, Cavallini; Franzolini, Menarini, Farinelli; Selvini (21′ st Zagre), Trombetta, Coveri (8′ st De Risio). A disposizione: Calvani, Veliaj, Saporetti, Ripani, Greco, Spinelli, Giovannini, Ilari, Rossi, Onofri – precisa il comunicato. All. Alessandro Miramari – precisa la nota online. ARBITRO: Davide Cerea della sezione di Bergamo – recita il testo pubblicato online. ASSISTENTI: Fabio Cantatore della sezione di Molfetta e Antonio Alessandrino della sezione di Bari – precisa il comunicato. QUARTO UFFICIALE: Cristiano Ursini della sezione di Pescara – viene evidenziato sul sito web. FVS: Matteo Di Berardino della sezione di Teramo – RETI: 30′ pt Baggi, 17′ st Schirone, 22′ st Franzolini, 37′ st Trombetta, 49′ st Nebuloso – recita il testo pubblicato online. NOTE: spettatori totali 454, di cui 231 abbonati, 215 settore locali e 8 settore ospiti; ammoniti Cavallini, De Risio, Schirone e Manetti; corner 1-4; recupero 1′ pt, 5′ st. Foto Fabio Urbini | Riproduzione riservata

Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Pineto Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 22, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it