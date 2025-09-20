- Spazio Pubblicitario 01 -
Calcio, Pineto. PINETO – JUVENTUS NEXT GENERATION 2-3

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:PINETO – JUVENTUS NEXT GENERATION 2-320 Settembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 5^ GIORNATA PINETO – JUVENTUS NG 2-3 PINETO (4-3-3): Tonti; Serbouti (25′ st Menna), Postiglione, Capomaggio (1′ st Baggi), Borsoi (44′ st Ienco); Germinario (43′ st Saccomanni), Lombardi, Schirone; Mastropietro (25′ st Marrancone), D’Andrea, Bruzzaniti – A disposizione: Marone, Amadio, Gagliardi, Viero, Nebuloso, Pellegrino – All.: Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. JUVENTUS NG (3-5-2): Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia F., Turicchia; Turco (46′ st Ngana) , Cudrig, Faticanti, Owusu (17′ Macca), Puczka (46′ st Pagnucco); Deme (30′ st Anghelè), Okoro (17′ Vacca). A disposizione: Scaglia S., Fuscaldo, Firman,  Amaradio, Savio, Guerra, Brugarello, Martinez. All: Massimo Brambilla – si apprende dal portale web ufficiale. ARBITRO: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata – si apprende dal portale web ufficiale. ASSISTENTI: Daniele De Chirico di Molfetta e Antonio Alessandrino di Bari – QUARTO UFFICIALE: Giorgio Di Cicco di Lanciano – FVS: Paolo Di Carlo di Pescara – viene evidenziato sul sito web. RETI: 10′ pt D’Andrea, 33′ pt Puczka (rig.), 35′ pt Okoro, 12′ Bruzzaniti (rig.), 37′ st Faticanti – precisa il comunicato. NOTE: prima del fischio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria dello sciatore azzurro Matteo Franzoso; spettatori 526; ammoniti Capomaggio (P), Turicchia (J) e Borsoi (P); corner 3-1; recupero 2’pt, 5′ st.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it

 

