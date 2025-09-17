Calcio, Pineto. Pineto – Juventus NG: info biglietti

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Pineto – Juventus NG: info biglietti17 Settembre, 2025Saranno in vendita dalle 14 di oggi i biglietti per la gara Pineto – Juventus NG, 5^ giornata della Serie C Sky Wi-Fi 2025/2026 in programma sabato 20 Settembre alle ore 15:00 presso lo Stadio Mariani- Pavone di Pineto – recita il testo pubblicato online. I tagliandi saranno disponibili sul circuito ciaoticket.it e solo per il settore Locali nei punti vendita abilitati Bar Centrale (Piazza della Libertà, 13), bar Camplese (via Nazionale, 5) e Tabaccheria Corfù (via D’Annunzio 249). I prezzi SETTORE TRIBUNA CENTRALE COPERTA Intero 25,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 18,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 10,00 € (più diritto di prevendita) SETTORE TRIBUNA LATERALE SCOPERTA Intero 15,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 8,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 5,00 € (più diritto di prevendita) SETTORE OSPITI Vendita esclusivamente online Intero 15,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 8,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 5,00 € (più diritto di prevendita) L’accesso allo stadio per i diversamente abili sarà possibile tramite accredito alla mail segreteria@pinetocalcio – aggiunge testualmente l’articolo online. it inviando il certificato attestante la patologia – viene evidenziato sul sito web. Match sponsor dell’evento sarà ROTOPAC, azienda di nastri adesivi, stampati, neutri ed ecologici, dove la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente sono i valori principali – ACCREDITI Entro le 19:00 dei due giorni antecedenti la gara Solo accrediti stampa: ufficiostampa@pinetocalcio – aggiunge testualmente l’articolo online. it Tutti gli altri accrediti: segreteria@pinetocalcio – riporta testualmente l’articolo online. it

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Pineto Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it