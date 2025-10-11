- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Ottobre 11, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pineto. PINETO – LIVORNO 3-0
Sport

Calcio, Pineto. PINETO – LIVORNO 3-0

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:PINETO – LIVORNO 3-011 Ottobre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 9^ GIORNATA PINETO – LIVORNO 3-0 PINETO (4-3-2-1): Tonti; Baggi (39′ st Gagliardi), Postiglione, Frare (39′ st Capomaggio), Borsoi; Germinario, Amadio (21′ pt Nebuloso, 29′ st Marrancone), Lombardi; Bruzzaniti, Schirone; D’Andrea (40′ st Tupone). A disposizione: Marone, Ienco, Viero, Saccomanni, Menna – si apprende dal portale web ufficiale. All.: Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. LIVORNO (4-4-2): Ciobanu; Nwachukwu (27′ st Panaioli), Noce, Monaco, Gentile (1′ st Dionisi); Biondi (35′ st Calvosa), Odjer (19′ st Marinari), Hamlili, Mawete; Marchesi (1′ st Antoni), Di Carmine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A disposizione: Tani, Welbeck, Panattoni, Haveri, Baldi, Peralta – viene evidenziato sul sito web. All. Alessandro Formisano – riporta testualmente l’articolo online. ARBITRO: Filippo Colaninno della sezione di Nola – si apprende dal portale web ufficiale. ASSISTENTI: Elia Tini Brunozzi della sezione di Foligno – riporta testualmente l’articolo online. QUARTO UFFICIALE: Pio Carlo Cataneo della sezione di Foggia e Ciro Aldi della sezione di Lanciano – recita il testo pubblicato online. FVS: Leonardo Rossini della sezione di Genova – si legge sul sito web ufficiale. RETI: 5′ pt Postiglione (P), 47′ pt Schirone (P), 28′ st Lombardi (P). NOTE:  spettatori totali 596 di cui 131 abbonati e 84 ospiti; espulso al 20′ st Di Carmine (L) per doppia ammonizione; ammoniti Ienco (P), Nebuloso (P), e Odjer (L) ; corner 2-5; recupero 8’pt, 5′ st Foto Andrea Iommarini| Riproduzione riservata

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo del Pineto Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it