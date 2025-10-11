Calcio, Pineto. PINETO – LIVORNO 3-0

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:PINETO – LIVORNO 3-011 Ottobre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 9^ GIORNATA PINETO – LIVORNO 3-0 PINETO (4-3-2-1): Tonti; Baggi (39′ st Gagliardi), Postiglione, Frare (39′ st Capomaggio), Borsoi; Germinario, Amadio (21′ pt Nebuloso, 29′ st Marrancone), Lombardi; Bruzzaniti, Schirone; D’Andrea (40′ st Tupone). A disposizione: Marone, Ienco, Viero, Saccomanni, Menna – si apprende dal portale web ufficiale. All.: Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. LIVORNO (4-4-2): Ciobanu; Nwachukwu (27′ st Panaioli), Noce, Monaco, Gentile (1′ st Dionisi); Biondi (35′ st Calvosa), Odjer (19′ st Marinari), Hamlili, Mawete; Marchesi (1′ st Antoni), Di Carmine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A disposizione: Tani, Welbeck, Panattoni, Haveri, Baldi, Peralta – viene evidenziato sul sito web. All. Alessandro Formisano – riporta testualmente l’articolo online. ARBITRO: Filippo Colaninno della sezione di Nola – si apprende dal portale web ufficiale. ASSISTENTI: Elia Tini Brunozzi della sezione di Foligno – riporta testualmente l’articolo online. QUARTO UFFICIALE: Pio Carlo Cataneo della sezione di Foggia e Ciro Aldi della sezione di Lanciano – recita il testo pubblicato online. FVS: Leonardo Rossini della sezione di Genova – si legge sul sito web ufficiale. RETI: 5′ pt Postiglione (P), 47′ pt Schirone (P), 28′ st Lombardi (P). NOTE: spettatori totali 596 di cui 131 abbonati e 84 ospiti; espulso al 20′ st Di Carmine (L) per doppia ammonizione; ammoniti Ienco (P), Nebuloso (P), e Odjer (L) ; corner 2-5; recupero 8’pt, 5′ st Foto Andrea Iommarini| Riproduzione riservata

