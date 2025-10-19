- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Ottobre 19, 2025
Calcio, Pineto. Pineto – Perugia 3-0
Sport

Calcio, Pineto. Pineto – Perugia 3-0

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Pineto – Perugia 3-019 Ottobre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 10^ GIORNATA PINETO – PERUGIA 3-0 PINETO (4-3-2-1): Tonti; Baggi (47′ st Gagliardi), Postiglione, Frare, Borsoi (30′ st Ienco); Germinario, Lombardi (47′ st Saccomanni), Schirone (14′ st Marrancone); Nebuloso (14′ st Viero), Bruzzaniti; D’Andrea – si apprende dal portale web ufficiale. A disposizione: Marone, Verna, Amadio, Serbouti,  Tupone, Capomaggio, Menna – si legge sul sito web ufficiale. All.: Ivan Tisci – precisa la nota online. PERUGIA (3-5-2): Gemello; Nwanege (1′ st Joselito), Riccardi, Tozzuolo; Calapai (16′ st Yabre), Tumbarello (32′ st Broh), Giunti, Megelaitis, Giraudo (16′ st Torrasi); Giardino 16′ st Ogunseye), Montevago – aggiunge testualmente l’articolo online. A disposizione: Moro, Angella, Bartolomei, Terrnava,  Calzoni, Rondolini, Manzari – All.: Piero Braglia – si legge sul sito web ufficiale. ARBITRO: Nicoló Dorillo della sezione di Torino – riporta testualmente l’articolo online. ASSISTENTI: Laura Gasparini della sezione di Macerata e Michele Fracchiolla della sezione di Bari – precisa il comunicato. QUARTO UFFICIALE: Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido – FVS: Pio Carlo Cataneo della sezione di Foggia – si legge sul sito web ufficiale. RETE: 3’ pt Germinario, 27′ pt Bruzzaniti, 52′ st Marrancone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. NOTE:  spettatori 725 di cui 220 abbonati e 194 ospiti; ammoniti Tozzuolo (Pe), Nebuloso (Pi), Schirone (Pi); espulsi al 37′ st De Vezze (Pi) e al 22′ st mister Braglia (Pe) entrambi per proteste dalla panchina; corner 1-6; recupero 6′ pt, 8′ st. Foto Luca Terzini | Pineto Calcio (riproduzione riservata)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Pineto Calcio e online sul sito web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it

 

