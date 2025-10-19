Calcio, Pineto. Pineto – Perugia 3-0

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Pineto – Perugia 3-019 Ottobre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 10^ GIORNATA PINETO – PERUGIA 3-0 PINETO (4-3-2-1): Tonti; Baggi (47′ st Gagliardi), Postiglione, Frare, Borsoi (30′ st Ienco); Germinario, Lombardi (47′ st Saccomanni), Schirone (14′ st Marrancone); Nebuloso (14′ st Viero), Bruzzaniti; D’Andrea – si apprende dal portale web ufficiale. A disposizione: Marone, Verna, Amadio, Serbouti, Tupone, Capomaggio, Menna – si legge sul sito web ufficiale. All.: Ivan Tisci – precisa la nota online. PERUGIA (3-5-2): Gemello; Nwanege (1′ st Joselito), Riccardi, Tozzuolo; Calapai (16′ st Yabre), Tumbarello (32′ st Broh), Giunti, Megelaitis, Giraudo (16′ st Torrasi); Giardino 16′ st Ogunseye), Montevago – aggiunge testualmente l’articolo online. A disposizione: Moro, Angella, Bartolomei, Terrnava, Calzoni, Rondolini, Manzari – All.: Piero Braglia – si legge sul sito web ufficiale. ARBITRO: Nicoló Dorillo della sezione di Torino – riporta testualmente l’articolo online. ASSISTENTI: Laura Gasparini della sezione di Macerata e Michele Fracchiolla della sezione di Bari – precisa il comunicato. QUARTO UFFICIALE: Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido – FVS: Pio Carlo Cataneo della sezione di Foggia – si legge sul sito web ufficiale. RETE: 3’ pt Germinario, 27′ pt Bruzzaniti, 52′ st Marrancone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. NOTE: spettatori 725 di cui 220 abbonati e 194 ospiti; ammoniti Tozzuolo (Pe), Nebuloso (Pi), Schirone (Pi); espulsi al 37′ st De Vezze (Pi) e al 22′ st mister Braglia (Pe) entrambi per proteste dalla panchina; corner 1-6; recupero 6′ pt, 8′ st. Foto Luca Terzini | Pineto Calcio (riproduzione riservata)

