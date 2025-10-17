Calcio, Pineto. Pineto- Perugia: info biglietti

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Pineto- Perugia: info biglietti16 Ottobre, 2025Saranno in vendita dalle ore 15 del pomeriggio di oggi i biglietti per la gara Pineto – Perugia, 10^ giornata della Serie C Sky Wi-Fi 2025/2026 in programma domenica 19 Ottobre alle ore 17:30 presso lo Stadio Mariani- Pavone di Pineto – riporta testualmente l’articolo online. I tagliandi saranno disponibili sul circuito ciaoticket.it e solo per il settore Locali nei punti vendita abilitati Bar Centrale (Piazza della Libertà, 13), bar Camplese (via Nazionale, 5) e Tabaccheria Corfù (via D’Annunzio 249). Match sponsor della gara sarà DF Restauri, azienda specializzata nel restauro in legno dei vecchi serramenti e nella realizzazione di arredi su misura di qualsiasi genere – I prezzi SETTORE TRIBUNA CENTRALE COPERTA Intero 25,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 18,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 10,00 € (più diritto di prevendita) SETTORE TRIBUNA LATERALE SCOPERTA Intero 15,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 8,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 5,00 € (più diritto di prevendita) SETTORE OSPITI Vendita esclusivamente online Intero 15,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 8,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 5,00 € (più diritto di prevendita) L’accesso allo stadio per i diversamente abili sarà possibile tramite accredito alla mail segreteria@pinetocalcio – it inviando il certificato attestante la patologia – viene evidenziato sul sito web. ACCREDITI Entro le 19:00 dei due giorni antecedenti la gara Solo accrediti stampa: ufficiostampa@pinetocalcio – it Tutti gli altri accrediti: segreteria@pinetocalcio – recita il testo pubblicato online. it

