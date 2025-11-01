- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Novembre 1, 2025
Calcio, Pineto. Pineto – Pianese 1-1

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Pineto – Pianese 1-11 Novembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 12^ GIORNATA PINETO – PIANESE  1-1 PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi (37′ Gagliardi), Postiglione (14′ st Serbouti), Frare, Borsoi (27′ st Ienco); Germinario, Lombardi, Schirone (27′ st Nebuloso); Pellegrino (37′ st Vigliotti), Bruzzaniti, D’Andrea – si legge sul sito web ufficiale. A disposizione: Marone, Verna, Amadio, Viero, Saccomanni, Tupone, Capomaggio – recita il testo pubblicato online. All.: Ivan Tisci – precisa il comunicato. PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani (1′ st Sussi), Gorelli, Masetti; Coccia, Balde (37′ st Puletto), Simeoni, Proietto (24′ st Tirelli), Chesti; Sodero (9′ st Martey), Fabrizi (8′ st Bellini). A disposizione: Bertini T., Zambuto, Peli, Bertini M.. Allenatore: Alessandro Birindelli – aggiunge la nota pubblicata. ARBITRO: Domenico Mirabella della sezione di Napoli – precisa il comunicato. ASSISTENTI: Daniele Sbardella della sezione di Belluno e Leonardo Tesi della sezione di Padova – viene evidenziato sul sito web. QUARTO UFFICIALE: Simone Gavini della sezione di Aprilia – FVS: Silvia Scipione della sezione di Firenze – RETl: 14′ pt Pellegrino, 26′ pt Coccia – viene evidenziato sul sito web. NOTE:  spettatori 516 di cui 7 ospiti e 220 abbonati; ammoniti Masetti (Pia), Bellini (Pia), Balde (Pia), Postiglione (Pin) e Ercolani (Pia); corner 5-2; recupero 3′ pt, 6′ st. Foto Andrea Iommarini | Pineto Calcio (riproduzione riservata)

