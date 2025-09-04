Calcio, Pineto. Pineto – Pontedera: info biglietti

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Pineto – Pontedera: info biglietti4 Settembre, 2025Saranno in vendita dalle 16 di oggi, giovedì 04 Settembre, i biglietti per la gara Pineto – Pontedera, 3^ giornata della Serie C Sky Wi-Fi 2025/2026 in programma domenica 07 Settembre alle ore 17:30 presso lo Stadio Mariani- Pavone di Pineto – I tagliandi saranno disponibili sul circuito ciaoticket.it e solo per il settore Locali nei punti vendita abilitati Bar Centrale (Piazza della Libertà, 13), bar Camplese (via Nazionale, 5) e Tabaccheria Corfù (via D’Annunzio 249). I prezzi SETTORE TRIBUNA CENTRALE COPERTA Intero 25,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 18,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 10,00 € (più diritto di prevendita) SETTORE TRIBUNA LATERALE SCOPERTA Intero 15,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 8,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 5,00 € (più diritto di prevendita) SETTORE OSPITI Vendita esclusivamente online Intero 15,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 8,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 5,00 € (più diritto di prevendita) L’accesso allo stadio per i diversamente abili sarà possibile tramite accredito alla mail segreteria@pinetocalcio – it inviando il certificato attestante la patologia – viene evidenziato sul sito web. Match sponsor dell’evento sarà Mima srl, azienda nata da un’esperienza quasi ventennale nell’ambito edile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si occupa di realizzazioni in cartongesso con particolare attenzione alle finiture, tinteggiature e finiture di pregio e ristrutturazioni chiavi in mano – ACCREDITI Entro le 19:00 dei due giorni antecedenti la gara Solo accrediti stampa: ufficiostampa@pinetocalcio – recita il testo pubblicato online. it Tutti gli altri accrediti: segreteria@pinetocalcio – aggiunge testualmente l’articolo online. it

