Calcio, Pineto. PINETO – RAVENNA 0-3

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:PINETO – RAVENNA 0-329 Novembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 16 GIORNATA PINETO – RAVENNA 0-3 PINETO (4-3-2-1): Tonti; Baggi (43′ st Gagliardi), Postiglione, Frare, Borsoi (25′ st Ienco); Germinario (25′ st Mastropietro), Lombardi, Schirone (43′ st Nebuloso); Vigliotti (25′ st Pellegrino), D’Andrea; Bruzzaniti – precisa la nota online. A disposizione: Marone, Boccacci, Amadio, Marrancone, Viero, Serbouti, Saccomanni, Capomaggio, Menna, Pellegrino – aggiunge testualmente l’articolo online. All.: Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Scaringi, Esposito, Bianconi; Corsinelli (26′ st Da Pozzo), Tenkorang (26′ st Okaka), Rossetti (26′ st Lonardi), Di Marco (17′ st Falbo), Rrapaj ; Spini (39′ st Viola), Luciani – aggiunge la nota pubblicata. A disp.: Stagni, Borra, Mandorlini, Solini, Calandrini, Zagre, Zakaria, Menegazzo – recita il testo pubblicato online. All.: Marco Marchionni – aggiunge la nota pubblicata. ARBITRO: Michele Maccorin della sezione di Pordenone ASSISTENTI: Daniele De Chirico della sezione di Molfetta e Giovanni Francesco Massari della sezione di Molfetta QUARTO UFFICIALE: Alessandro Recchia della sezione di Brindisi FVS: Pio Carlo Cataneo della sezione di Foggia RETl: 22′ pt Di Marco, 39′ pt Corsinelli NOTE: spettatori totali 491 (di cui 131 abbonati, 204 locali e 156 ospiti); ammoniti Nebuloso (P), Scaringi (R), Spini (R), Lombardi (P) e Rossetti (R) ; corner 1-5; recupero 2′ pt, 6′ st. Foto Andrea Iommarini, Pineto Calcio| Riproduzione riservata 8 17

