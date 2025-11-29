Calcio, Pineto. PINETO – RAVENNA 0-3

- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Novembre 29, 2025
Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:PINETO – RAVENNA 0-329 Novembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 16 GIORNATA PINETO  – RAVENNA 0-3 PINETO (4-3-2-1): Tonti; Baggi (43′ st Gagliardi), Postiglione, Frare, Borsoi (25′ st Ienco); Germinario (25′ st Mastropietro), Lombardi, Schirone (43′ st Nebuloso); Vigliotti (25′ st Pellegrino), D’Andrea; Bruzzaniti – precisa la nota online. A disposizione: Marone, Boccacci, Amadio, Marrancone, Viero, Serbouti, Saccomanni, Capomaggio, Menna, Pellegrino – aggiunge testualmente l’articolo online. All.: Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Scaringi, Esposito, Bianconi; Corsinelli (26′ st Da Pozzo), Tenkorang (26′ st Okaka), Rossetti (26′ st Lonardi), Di Marco (17′ st Falbo), Rrapaj ; Spini (39′ st Viola), Luciani – aggiunge la nota pubblicata. A disp.: Stagni, Borra, Mandorlini, Solini, Calandrini, Zagre, Zakaria, Menegazzo – recita il testo pubblicato online. All.: Marco Marchionni – aggiunge la nota pubblicata. ARBITRO: Michele Maccorin della sezione di Pordenone ASSISTENTI: Daniele De Chirico della sezione di Molfetta e Giovanni Francesco Massari della sezione di Molfetta QUARTO UFFICIALE: Alessandro Recchia della sezione di Brindisi FVS: Pio Carlo Cataneo della sezione di Foggia RETl: 22′ pt Di Marco, 39′ pt Corsinelli NOTE: spettatori totali 491 (di cui 131 abbonati, 204 locali e 156 ospiti); ammoniti Nebuloso (P),  Scaringi (R), Spini (R), Lombardi (P) e Rossetti (R) ; corner 1-5; recupero 2′ pt, 6′ st. Foto Andrea Iommarini, Pineto Calcio| Riproduzione riservata 8 17

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it

 

