Calcio, Pineto. Pineto – Ravenna: il Presidente Brocco e Ariedo Braida

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:Pineto – Ravenna: il Presidente Brocco e Ariedo Braida30 Novembre, 2025Quando si incontrano persone perbene, il calcio torna ad essere ciò che dovrebbe: rispetto, dialogo e passione autentica – si apprende dal portale web ufficiale. Nel pre-match di ieri, il presidente biancazzurro Silvio Brocco e il Vice Presidente del Ravenna Ariedo Braida si sono stretti la mano come fanno gli uomini veri: con semplicità e con i valori davanti a tutto – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo è il calcio che ci piace – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Foto Andrea Iommarini | Riproduzione riservata

