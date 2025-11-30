- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Novembre 30, 2025
Calcio, Pineto. Pineto – Ravenna: il Presidente Brocco e Ariedo Braida

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:Pineto – Ravenna: il Presidente Brocco e Ariedo Braida30 Novembre, 2025Quando si incontrano persone perbene, il calcio torna ad essere ciò che dovrebbe: rispetto, dialogo e passione autentica – si apprende dal portale web ufficiale. Nel pre-match di ieri, il presidente biancazzurro Silvio Brocco e il Vice Presidente del Ravenna Ariedo Braida si sono stretti la mano come fanno gli uomini veri: con semplicità e con i valori davanti a tutto – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo è il calcio che ci piace – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Foto Andrea Iommarini | Riproduzione riservata

Lo riporta un articolo pubblicato, poco fa, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 21, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it

 

