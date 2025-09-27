Calcio, Pineto. PINETO – RIMINI 1-2

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:PINETO – RIMINI 1-227 Settembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 7^ GIORNATA PINETO – RIMINI 1-2 PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi (1′ st Ienco); Germinario (43′ st), Lombardi (25′ st Viero), Schirone (1′ st Marrancone); Mastropietro (1′ st Pellegrino), D’Andrea, Bruzzaniti – precisa il comunicato. A disposizione: Marone, Verna, Amadio, Gagliardi, Tupone, Menna, Di Lazzaro – aggiunge testualmente l’articolo online. All.: Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. RIMINI (3-5-2): Vitali; Longobardi, Bellodi, Falasco (21′ st Ferrarini); Boli (42′ st Fabbri), Asmussen, Leoncini (25′ st Camiciottoli), Piccoli (25′ st Petta), Moray; Capac (42′ st Rubino) , D’Agostini – A disposizione: Gagliano – All. Filippo D’Alesio – recita il testo pubblicato online. ARBITRO: Michele Maccorin sezione di Pordenone – recita la nota online sul portale web ufficiale. ASSISTENTI: Giovanni Pandolfo sezione di Castelfranco Veneto e Stefano Petarlin sezione di Vicenza – si legge sul sito web ufficiale. QUARTO UFFICIALE: Marco Di Loreto sezione di Terni – FVS: Luca Chiavaroli sezione di Pescara – RETl: 6′ pt Longobardi (R), 13′ pt Piccoli (R), 17′ st Bruzzaniti (P). NOTE: spettatori 349 (compresi i 121 abbonati) di cui 36 ospiti; espulso Pellegrino (P) al 45′ st; ammoniti Moray (R), Tonti (P), Camiciottoli (R), Ienco (P), Marrancone (P), D’Andrea (P) e Longobardi (R) ; corner 9-2; recupero 1′ pt, 8′ st. Foto Andrea Iommarini| Riproduzione riservata
