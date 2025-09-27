- Spazio Pubblicitario 01 -
Calcio, Pineto. PINETO – RIMINI 1-2

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:PINETO – RIMINI 1-227 Settembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 7^ GIORNATA PINETO – RIMINI 1-2 PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi (1′ st Ienco); Germinario (43′ st), Lombardi (25′ st Viero), Schirone (1′ st Marrancone); Mastropietro (1′ st Pellegrino), D’Andrea, Bruzzaniti – precisa il comunicato. A disposizione: Marone, Verna, Amadio, Gagliardi, Tupone, Menna, Di Lazzaro – aggiunge testualmente l’articolo online. All.: Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. RIMINI (3-5-2): Vitali; Longobardi, Bellodi, Falasco (21′ st Ferrarini); Boli (42′ st Fabbri), Asmussen, Leoncini (25′ st Camiciottoli), Piccoli (25′ st Petta), Moray; Capac (42′ st Rubino) , D’Agostini – A disposizione: Gagliano – All. Filippo D’Alesio – recita il testo pubblicato online. ARBITRO: Michele Maccorin sezione di Pordenone – recita la nota online sul portale web ufficiale. ASSISTENTI: Giovanni Pandolfo sezione di Castelfranco Veneto e Stefano Petarlin sezione di Vicenza – si legge sul sito web ufficiale. QUARTO UFFICIALE: Marco Di Loreto sezione di Terni – FVS: Luca Chiavaroli sezione di Pescara – RETl: 6′ pt Longobardi (R), 13′ pt Piccoli (R), 17′ st Bruzzaniti (P). NOTE: spettatori 349 (compresi i 121 abbonati) di cui 36 ospiti; espulso Pellegrino (P) al 45′ st; ammoniti Moray (R), Tonti (P), Camiciottoli (R), Ienco (P), Marrancone (P), D’Andrea (P) e Longobardi (R) ; corner 9-2; recupero 1′ pt, 8′ st. Foto Andrea Iommarini| Riproduzione riservata

Lo riporta un articolo pubblicato, poco fa, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it

 

