Calcio, Pineto. Pineto – Rimini: info biglietti

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Pineto – Rimini: info biglietti24 Settembre, 2025Saranno in vendita dalle ore 15:30 del pomeriggio di oggi, mercoledì 24 Settembre, i biglietti per la gara Pineto – Rimini, 7^ giornata della Serie C Sky Wi-Fi 2025/2026 in programma sabato 27 Settembre alle ore 17:30 presso lo Stadio Mariani- Pavone di Pineto – riporta testualmente l’articolo online. I tagliandi saranno disponibili sul circuito ciaoticket.it e solo per il settore Locali nei punti vendita abilitati Bar Centrale (Piazza della Libertà, 13), bar Camplese (via Nazionale, 5) e Tabaccheria Corfù (via D’Annunzio 249). I prezzi SETTORE TRIBUNA CENTRALE COPERTA Intero 25,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 18,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 10,00 € (più diritto di prevendita) SETTORE TRIBUNA LATERALE SCOPERTA Intero 15,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 8,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 5,00 € (più diritto di prevendita) SETTORE OSPITI Vendita esclusivamente online Intero 15,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 8,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 5,00 € (più diritto di prevendita) L’accesso allo stadio per i diversamente abili sarà possibile tramite accredito alla mail segreteria@pinetocalcio – it inviando il certificato attestante la patologia – si legge sul sito web ufficiale. Match sponsor dell’evento sarà FRAMASIL. Fondata nel 1993 ha costruito le basi su concetti di qualità, cura e stile italiano diventando con il tempo firma di garanzia della cucina Made In Italy. ACCREDITI Entro le 19:00 dei due giorni antecedenti la gara Solo accrediti stampa: ufficiostampa@pinetocalcio – riporta testualmente l’articolo online. it Tutti gli altri accrediti: segreteria@pinetocalcio – riporta testualmente l’articolo online. it

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it