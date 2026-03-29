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Calcio, Pineto. PINETO – SAMBENEDETTESE 0-0

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Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:PINETO – SAMBENEDETTESE 0-029 Marzo, 2026CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 34^ GIORNATA PINETO – SAMBENEDETTESE 0-0 PINETO (4-3-2-1): Tonti; Baggi, Serbouti (36′ st Postiglione), Giannini, Borsoi (17′ st Ienco); Germinario, Lombardi (17′ st Kraja), Schirone (44′ st Biggi); Pellegrino, Vigliotti (36′ st Marrancone); D’Andrea – A disposizione: Marone, Verna, Amadio, Viero, Nebuloso, Di Lazzaro – recita il testo pubblicato online. All. Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. SAMBENEDETTESE (3-5-2): Cultraro; Pezzola, Dalmazzi, Lepri; Zini, Bongelli (1′ st Alfieri), Candellori, Tourè (45′ st Maspero), Piccoli; Eusepi, Semprini (29′ st Stoppa). A disposizione: Orsini, Dell’Oglio, Chelli, Lulli, Marranzino, Zoboletti, Chiatante, Martins, Lonardo – All. Roberto Rocco Boscaglia – viene evidenziato sul sito web. ARBITRO: Michele Pasculli sez. di Como – riporta testualmente l’articolo online. ASSISTENTI: Luca Marucci sez. di Rossano e Leonardo Mallimaci sez. di Reggio Calabria – si legge sul sito web ufficiale. QUARTO UFFICIALE: Ciro Aldi sez. di Lanciano – recita il testo pubblicato online. FVS: Silvia Scipione sez. di Firenze – si apprende dalla nota stampa. NOTE: spettatori totali 1334, di cui 142 abbonati e 474 ospiti; ammoniti Pellegrino, Zini, D’Andrea, Tourè, Pezzola, Lombardi e Borsoi; corner 0-5; recupero 5′ pt, 6′ st. Foto Andrea Iommarini | Pineto Calcio (riproduzione riservata)

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dal servizio informativo del Pineto Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 21, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it

 

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