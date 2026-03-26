Calcio, Pineto. Pineto – Sambenedettese: info biglietti

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Pineto – Sambenedettese: info biglietti26 Marzo, 2026Saranno in vendita dalle ore 15:00 del pomeriggio di oggi i biglietti per la gara Pineto – Sambenedettese , 34^ giornata della Serie C Sky Wi-Fi 2025/2026 in programma domenica 29 Marzo alle ore 20:30 presso lo Stadio Mariani- Pavone di Pineto – aggiunge testualmente l’articolo online. I tagliandi saranno disponibili sul circuito ciaotickets.it e solo per il settore Locali nei punti vendita abilitati Bar Centrale (Piazza della Libertà, 13), bar Camplese (via Nazionale, 5) e Tabaccheria Corfù (via D’Annunzio 249). Sarà vietata la vendita per il Settore Locali per i residenti nella provincia di Ascoli Piceno – recita il testo pubblicato online. Match sponsor della gara sarà Art incasso, distributore ufficiale delle regioni Abruzzo, Marche e Molise – Specializzato in elettrodomestici da incasso premium e accessori per cucina, offre soluzioni di qualità che uniscono design e innovazione e esclusività di marchi top premium. I prezzi SETTORE TRIBUNA CENTRALE COPERTA Intero 25,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 18,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 10,00 € (più diritto di prevendita) SETTORE TRIBUNA LATERALE SCOPERTA Intero 15,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 8,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 5,00 € (più diritto di prevendita) SETTORE OSPITI Vendita esclusivamente online fino alle ore 19:00 del venerdì antecedente Intero 15,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 8,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 5,00 € (più diritto di prevendita) L’accesso allo stadio per i diversamente abili sarà possibile tramite accredito alla mail segreteria@pinetocalcio – recita il testo pubblicato online. it inviando il certificato attestante la patologia – si apprende dal portale web ufficiale. ACCREDITI Entro le 19:00 dei due giorni antecedenti la gara Solo accrediti stampa: ufficiostampa@pinetocalcio – recita il testo pubblicato online. it Tutti gli altri accrediti: segreteria@pinetocalcio – aggiunge testualmente l’articolo online. it

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dal servizio informativo del Pineto Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it