martedì, Febbraio 17, 2026
HomeSportCalcio, Pineto. PINETO – TERNANA 0-3
Sport

Calcio, Pineto. PINETO – TERNANA 0-3

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:PINETO – TERNANA 0-316 Febbraio, 2026CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 27^ GIORNATA PINETO – TERNANA 0-3 PINETO (3-4-2-1): Tonti; Postiglione, Frare, Ienco; Gagliardi (1′ st Serbouti), Germinario, Lombardi (28′ st Spina), Borsoi (1′ st Biggi); Pellegrino, Schirone (35′ st Nebuloso); D’Andrea (28′ st El Haddad). A disposizione: Marone, Boccacci, Amadio, Marrancone, Viero, Giannini – aggiunge la nota pubblicata. All. Ivan Tisci – TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella (1′ st Pagliari); Kerrigan, Majer (21′ st Garetto), Vallocchia, Ndrecka; Orellana (39′ st Mc Jannet); Pettinari (21′ st Ferrante), Dubickas (21′ st Leonardi). A disposizione: Morlupo, Delibra, Kurti, Tripi,  Meccariello, Panico, Aramu, Lodovici, Proietti – precisa il comunicato. All. Fabio Liverani – aggiunge la nota pubblicata. ARBITRO: Maria Marotta della sezione di Sapri – precisa il comunicato. ASSISTENTI: Yassine El Hamdaoui della sezione di Novi Ligure e Cosimo De Tommaso della sezione di Voghera – QUARTO UFFICIALE: Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano – FVS: Leonardo Rossini della sezione di Genova – viene evidenziato sul sito web. RETI: 23′ pt Ndrecka, 29′ pt Martella, 20′ st Pettinari – precisa la nota online. NOTE: spettatori totali 614, di cui 76 abbonati e 122 ospiti; ammoniti D’Alterio, Schirone, Lombardi, Kerrigan e Borsoi; corner 4-2; recupero 2′ pt, 4′ st. Foto Andrea Iommarini | Riproduzione riservata

Lo riporta un articolo pubblicato, in giornata, dal servizio stampa del Pineto Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 22, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it

 

