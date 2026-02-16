Calcio, Pineto. PINETO – TERNANA 0-3

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:PINETO – TERNANA 0-316 Febbraio, 2026CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 27^ GIORNATA PINETO – TERNANA 0-3 PINETO (3-4-2-1): Tonti; Postiglione, Frare, Ienco; Gagliardi (1′ st Serbouti), Germinario, Lombardi (28′ st Spina), Borsoi (1′ st Biggi); Pellegrino, Schirone (35′ st Nebuloso); D’Andrea (28′ st El Haddad). A disposizione: Marone, Boccacci, Amadio, Marrancone, Viero, Giannini – aggiunge la nota pubblicata. All. Ivan Tisci – TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella (1′ st Pagliari); Kerrigan, Majer (21′ st Garetto), Vallocchia, Ndrecka; Orellana (39′ st Mc Jannet); Pettinari (21′ st Ferrante), Dubickas (21′ st Leonardi). A disposizione: Morlupo, Delibra, Kurti, Tripi, Meccariello, Panico, Aramu, Lodovici, Proietti – precisa il comunicato. All. Fabio Liverani – aggiunge la nota pubblicata. ARBITRO: Maria Marotta della sezione di Sapri – precisa il comunicato. ASSISTENTI: Yassine El Hamdaoui della sezione di Novi Ligure e Cosimo De Tommaso della sezione di Voghera – QUARTO UFFICIALE: Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano – FVS: Leonardo Rossini della sezione di Genova – viene evidenziato sul sito web. RETI: 23′ pt Ndrecka, 29′ pt Martella, 20′ st Pettinari – precisa la nota online. NOTE: spettatori totali 614, di cui 76 abbonati e 122 ospiti; ammoniti D’Alterio, Schirone, Lombardi, Kerrigan e Borsoi; corner 4-2; recupero 2′ pt, 4′ st. Foto Andrea Iommarini | Riproduzione riservata

