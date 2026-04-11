- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Aprile 11, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pineto. PINETO – TORRES 0-0
Sport

Calcio, Pineto. PINETO – TORRES 0-0

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:PINETO – TORRES 0-011 Aprile, 2026CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 36^ GIORNATA PINETO -TORRES 0-0 PINETO (4-3-2-1): Tonti; Baggi, Postiglione, Giannini, Borsoi (15′ st Ienco); Lombardi (26′ st Nebuloso), Germinario, Schirone (39′ st Biggi); Pellegrino (39′ st El Haddad), D’Andrea; Vigliotti (26′ st Marrancone). A disposizione: Marone, Verna, Amadio, Kraja, Gagliardi, Serbouti, Salvatelli, Di Lazzaro – All. Ivan Tisci – precisa la nota online. TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini (1′ st Idda); Zecca (39′ st Fabriani), Giorico, Mastinu (9′ st Brentan), Zambataro; Sala, Di Stefano (44′ st Lunghi); Diakitè (9′ Sorrentino) . A disposizione: Marano, Luciani, Liviero, Olayiwola, Bonin, Dumani,  Zanandrea – viene evidenziato sul sito web. All. Alfonso Greco – aggiunge testualmente l’articolo online. ARBITRO: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata – si legge sul sito web ufficiale. ASSISTENTI: Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Domenico Russo di Torre Annunziata – QUARTO UFFICIALE: Leonardo Di Mario di Ciampino – FVS: Pio Carlo Cataneo di Foggia – si legge sul sito web ufficiale. NOTE: spettatori 338, di cui 124 abbonati, 173 settore locali e 41 settore ospiti; espulso Idda al 37′ st per doppia ammonizione; ammoniti Lunghi, Germinario, Vigliotti, Giorico e Postiglione; corner 0-6; recupero 2′ pt, 6′ st. FOTO: Andrea Iommarini | Pineto Calcio (riproduzione riservata)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Pineto Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it