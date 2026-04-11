Calcio, Pineto. PINETO – TORRES 0-0

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:PINETO – TORRES 0-011 Aprile, 2026CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 36^ GIORNATA PINETO -TORRES 0-0 PINETO (4-3-2-1): Tonti; Baggi, Postiglione, Giannini, Borsoi (15′ st Ienco); Lombardi (26′ st Nebuloso), Germinario, Schirone (39′ st Biggi); Pellegrino (39′ st El Haddad), D’Andrea; Vigliotti (26′ st Marrancone). A disposizione: Marone, Verna, Amadio, Kraja, Gagliardi, Serbouti, Salvatelli, Di Lazzaro – All. Ivan Tisci – precisa la nota online. TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini (1′ st Idda); Zecca (39′ st Fabriani), Giorico, Mastinu (9′ st Brentan), Zambataro; Sala, Di Stefano (44′ st Lunghi); Diakitè (9′ Sorrentino) . A disposizione: Marano, Luciani, Liviero, Olayiwola, Bonin, Dumani, Zanandrea – viene evidenziato sul sito web. All. Alfonso Greco – aggiunge testualmente l’articolo online. ARBITRO: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata – si legge sul sito web ufficiale. ASSISTENTI: Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Domenico Russo di Torre Annunziata – QUARTO UFFICIALE: Leonardo Di Mario di Ciampino – FVS: Pio Carlo Cataneo di Foggia – si legge sul sito web ufficiale. NOTE: spettatori 338, di cui 124 abbonati, 173 settore locali e 41 settore ospiti; espulso Idda al 37′ st per doppia ammonizione; ammoniti Lunghi, Germinario, Vigliotti, Giorico e Postiglione; corner 0-6; recupero 2′ pt, 6′ st. FOTO: Andrea Iommarini | Pineto Calcio (riproduzione riservata)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Pineto Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it