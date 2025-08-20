Calcio, Pineto. Pineto – Vis Pesaro: info biglietti

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:Pineto – Vis Pesaro: info biglietti20 Agosto, 2025Saranno in vendita dalle 15 di oggi, mercoledì 20 Agosto, i biglietti per la gara Pineto – Vis Pesaro, 1^ giornata della Serie C Sky Wi-Fi 2025/2026 in programma venerdì 22 Agosto alle 21:15 presso lo Stadio Mariani- Pavone di Pineto – I tagliandi saranno disponibili sul circuito ciaoticket.it e solo per il settore Locali nei punti vendita abilitati Bar Centrale (Piazza della Libertà, 13) e Tabaccheria Corfù (via D’Annunzio 249). I prezzi SETTORE TRIBUNA CENTRALE COPERTA Intero 25,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 18,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 10,00 € (più diritto di prevendita) SETTORE TRIBUNA LATERALE SCOPERTA Intero 15,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 8,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 5,00 € (più diritto di prevendita) SETTORE OSPITI Vendita esclusivamente online Intero 15,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 8,00 € (più diritto di prevendita) Ridotto Under 14 5,00 € (più diritto di prevendita) L’accesso allo stadio per i diversamente abili sarà possibile tramite accredito alla mail segreteria@pinetocalcio – it inviando il certificato attestante la patologia – Match sponsor dell’evento sarà Liofilchem, azienda che produce sistemi per l’identificazione microbica e test di sensibilità, oltre a terreni di coltura e altri prodotti per la microbiologia clinica e industriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Offre una vasta gamma di prodotti, tra cui sistemi per l’identificazione presuntiva di microrganismi patogeni, test per la ricerca di residui di antibiotici e sulfamidici, e sistemi per lo screening chimico e microbiologico degli alimenti – precisa il comunicato. Liofilchem è certificata ISO 9001 e ISO 13485, e i suoi prodotti sono distribuiti in oltre 60 paesi – precisa la nota online. ACCREDITI Entro le 19:00 dei due giorni antecedenti la gara Solo accrediti stampa: ufficiostampa@pinetocalcio – recita il testo pubblicato online. it Tutti gli altri accrediti: segreteria@pinetocalcio – it

