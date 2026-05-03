Calcio, Pineto. PLAY OFF 1 TURNO PINETO – GUBBIO 2-1

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:PLAY OFF 1 TURNO PINETO – GUBBIO 2-13 Maggio, 2026CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B PLAY OFF 1º TURNO PINETO – GUBBIO 2-1 PINETO (3-4-2-1): Tonti; Postiglione, Frare, Serbouti (37′ pt Ienco); Baggi (30′ st Gagliardi), Lombardi (1′ st El Haddad), Germinario, Borsoi; Pellegrino (30′ st Nebuloso), Schirone; D’Andrea (35′ st Vigliotti). A disposizione: Marone, Verna, Amadio, Marrancone, Kraja, Viero, Biggi, Giannini, Di Lazzaro – recita il testo pubblicato online. All. Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. GUBBIO (3-5-2): Krapikas; Bruscagin, Signorini (13′ st Rosaia), Di Bitonto; Zallu (39′ st Costa), Hraiech, Carraro (39′ st Podda), Barone (23′ st Mastropietro) Murru; La Mantia, Ghirardello (23′ st Minta). A disposizione: Bagnolini, Tomasella, Tentardini, Di Massimo, Fazzi, Bacalini, Djankpata – viene evidenziato sul sito web. All. Domenico Di Carlo – aggiunge testualmente l’articolo online. ARBITRO: Riccardo Tropiano sez. Bari – precisa il comunicato. ASSISTENTI: Davide Rignanese e Andrea Mastrosimone sez. Rimini – QUARTO UFFICIALE: Gianluca Renzi sez. Pesaro – aggiunge testualmente l’articolo online. VAR /AVAR: Niccolò Baroni sez. di Firenze e Marco Di Loreto sez. Terni – aggiunge la nota pubblicata. RETI: 23′ pt La Mantia, 3′ st D’Andrea, 32′ st Schirone – si apprende dalla nota stampa. NOTE: prima del fischio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Alessandro Zanardi; spettatori 473 di cui 22 ospiti; ammoniti Gagliardi, Di Bitonto, Carraro e Frare; corner 1-2; recupero 2′ pt, 6′ st. FOTO: Luca Terzini | Pineto Calcio (riproduzione riservata)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Pineto Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 20, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it