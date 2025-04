Calcio, Pineto. Play Off: Pineto vs Pianese

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Play Off: Pineto vs Pianese29 Aprile, 2025Domenica 4 maggio alle ore 20 ci sarà il primo turno di playoff tra Pineto e Pianese al Mariani Pavone di Pineto – recita il testo pubblicato online. L’evento è organizzato dalla Lega Pro e pertanto non saranno validi gli abbonamenti né gli accrediti stagionali – aggiunge la nota pubblicata. Esclusivamente per gli abbonati è prevista la possibilità di acquistare i biglietti in prelazione il giorno mercoledì 30 aprile dalle 15 alle 18 nella sede societaria – La vendita libera sarà attiva da giovedì 1 maggio e fino a domenica esclusivamente presso il botteghino dello stadio lato tribuna dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e presso Edicola Caduceo (giovedi 8 – 13 /16 – 18 venerdi e sabato 8 – 13/16-20 domenica 8-13). Il costo del biglietto è di 20 euro per la tribuna coperta (ridotto donne, under 14 e over 65 € 15.50) e di 15.50 € (ridotto donne, under 14 e over 65 € 8.00). I biglietti del settore ospiti saranno acquistabili su postoriservato – it al prezzo di 15.50 € (ridotto donne, under 14 e over 65 € 8.00). La Lega Pro comunica inoltre che le richieste Coni – Aia – Figc e Osservatori saranno concessi fino a esaurimento dotazione: scrivere mail a segreteria@pinetocalcio – it Per gli accrediti stampa saranno concessi fino a esaurimento dotazione: scrivere mail a ufficiostampa@pinetocalcio – aggiunge testualmente l’articolo online. it

