Calcio, Pineto. Playoff Pineto- Gubbio: info biglietti

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:Playoff Pineto- Gubbio: info biglietti29 Aprile, 2026Saranno in vendita dalle ore 15:00 del pomeriggio di domani i biglietti per la gara Pineto – Gubbio, gara valevole per il primo turno playoff della Serie C Sky Wi-Fi 2025/2026 in programma domenica 3 Maggio alle ore 20:00 presso lo Stadio Mariani- Pavone di Pineto – riporta testualmente l’articolo online. Gli abbonati della regular season 25/26 avranno la prelazione sui propri posti prima della vendita libera al pubblico – riporta testualmente l’articolo online. I tagliandi saranno disponibili sul circuito ciaotickets.it e solo per il settore Locali nei punti vendita abilitati Bar Centrale (Piazza della Libertà, 13), bar Camplese (via Nazionale, 5) e Tabaccheria Corfù (via D’Annunzio 249) fino alla fine del primo tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. I prezzi SETTORE TRIBUNA CENTRALE COPERTA Intero 25,00 € (compreso diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 – Under 14 18,00 € (compreso diritto di prevendita) SETTORE TRIBUNA LATERALE SCOPERTA Intero 16,00 € (compreso diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 Under 14- 10,00 € (compreso diritto di prevendita) SETTORE OSPITI Vendita esclusivamente online fino alle ore 19:00 di sabato 2 Maggio – riporta testualmente l’articolo online. Intero 16,00 € (compreso diritto di prevendita) Ridotto Donna – Over 65 – Under 14 10,00 € (compreso diritto di prevendita) L’accesso allo stadio per i diversamente abili sarà possibile tramite accredito alla mail segreteria@pinetocalcio – it inviando il certificato attestante la patologia – viene evidenziato sul sito web. ACCREDITI Entro le 19:00 dei due giorni antecedenti la gara Solo accrediti stampa: ufficiostampa@pinetocalcio – recita il testo pubblicato online. it Tutti gli altri accrediti: segreteria@pinetocalcio – recita il testo pubblicato online. it

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, oggi, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it