Calcio, Pineto. Presentazione della squadra e del libro “Azzurro mare, azzurro cielo. Il calcio a Pineto” alla Festa di S. Gabriele

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Presentazione della squadra e del libro “Azzurro mare, azzurro cielo – recita il testo pubblicato online. Il calcio a Pineto” alla Festa di S. Gabriele24 Agosto, 2025Il Pineto Calcio è lieto di invitare tifosi, cittadini e appassionati giovedì 28 agosto 2025, alle ore 21, presso il Quartiere Corfù, nell’ambito della Festa di S. Gabriele dell’Addolorata, per un doppio appuntamento di grande valore sportivo e culturale, dove si uniranno memoria, passione e futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Durante la serata verrà infatti presentato il volume “Azzurro mare, azzurro cielo – recita il testo pubblicato online. Il calcio a Pineto” (Geo Edizioni, 384 pagine a colori), un’opera che racconta in modo dettagliato e coinvolgente la storia della società biancazzurra, attraverso fotografie, testimonianze e aneddoti che hanno segnato decenni di calcio e di vita cittadina – viene evidenziato sul sito web. Nello stesso contesto sarà svelata ufficialmente la squadra che per la terza stagione parteciperà al campionato di Serie C 2025/26, un momento molto atteso dalla tifoseria e dall’intera comunità sportiva per conoscere da vicino e salutare i propri beniamini – La serata sarà arricchita dal concerto del gruppo Le Ombre del Presidente biancoazzurro Silvio Brocco e condotta da Francesca Martinelli e Marta Bitti, in una cornice che si preannuncia suggestiva ed emozionante – si apprende dalla nota stampa.

