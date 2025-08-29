Calcio, Pineto. Presentazione Pineto Calcio 25/26 tra memoria, passione e futuro

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Presentazione Pineto Calcio 25/26 tra memoria, passione e futuro29 Agosto, 2025Grande partecipazione ieri sera alla presentazione ufficiale del Pineto Calcio 2025-26 presso la festa di San Gabriele al quartiere Corfù, in una cornice che ha unito musica, sport e comunità. La serata, presentata da Francesca Martinelli e Marta Bitti, si è aperta con il concerto della band Le Ombre del Presidente bianco- azzurro Dr. Silvio Brocco, per poi lasciare spazio alla parte sportiva – viene evidenziato sul sito web. Dopo il saluto dell’Amministrazione comunale, che ha tenuto a ringraziare gli organizzatori della serata e soprattutto il Presidente per aver contribuito a portare in tutta Italia con onore il nome della città di Pineto, la parola è passata proprio al Presidente e padrone di casa che, insieme all’editore Carlo Fontanelli e all’autore Michele Rossi, hanno condiviso emozioni e ricordi legati alla realizzazione del volume “Azzurro mare, azzurro cielo”, un viaggio nella memoria biancazzurra, che racconta 75 anni di storia del calcio a Pineto, dalle origini fino alla stagione appena conclusa – viene evidenziato sul sito web. Dalla memoria al futuro, è stato quindi presentato il Pineto Calcio 2025-26, con tutto l’organigramma dirigenziale, lo staff tecnico guidato da Mister Ivan Tisci e i giocatori della rosa che affronteranno la prossima stagione in Serie C. Applausi anche per le nuove divise ufficiali, indossate per l’occasione dalle ragazze del settore femminile biancazzurro che sono state poi presentate insieme a tutte le squadre femminili del Pineto Calcio – riporta testualmente l’articolo online. Un momento corale, tra musica, passione e buon cibo, arricchito dalla presenza di partner, tifosi e famiglie, che ha voluto sottolineare il legame indissolubile tra squadra e città. “Il libro ci ricorda da dove veniamo, la squadra ci indica dove vogliamo andare – Ogni tifoso fa parte di questo grande racconto – aggiunge testualmente l’articolo online. ” Forza Pineto! Foto Luciano Adriani Riproduzione riservata

