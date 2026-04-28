Calcio, Pineto. PRIMO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE – DOMENICA 3 MAGGIO 2026

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:PRIMO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE – DOMENICA 3 MAGGIO 202628 Aprile, 2026CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025-2026 PRIMO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE – DOMENICA 3 MAGGIO 2026 GIRONE A TRENTO – GIANA ERMINIO Ore 20.00 CITTADELLA – ARZIGNANO VALCHIAMPO Ore 17.30 LUMEZZANE – ALCIONE MILANO Ore 20.00 GIRONE B JUVENTUS NEXT GEN – VIS PESARO Ore 20.45 PIANESE – TERNANA Ore 20.00 PINETO – GUBBIO Ore 20.00 GIRONE C CASERTANA – ATALANTA U23 ORE 20.00 CROTONE – AUDACE CERIGNOLA ORE 20.00 MONOPOLI – CASARANO ORE 20.00 Modalità di svolgimento Le società vincitrici avranno accesso al Secondo Turno Play Off del Girone – In caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play Off del Girone la società meglio classificata al termine della regular season.
Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Pineto Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it