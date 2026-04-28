- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Aprile 28, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pineto. PRIMO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE – DOMENICA 3 MAGGIO...
Sport

Calcio, Pineto. PRIMO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE – DOMENICA 3 MAGGIO 2026

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:PRIMO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE – DOMENICA 3 MAGGIO 202628 Aprile, 2026CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025-2026 PRIMO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE – DOMENICA 3 MAGGIO 2026 GIRONE A TRENTO – GIANA ERMINIO Ore 20.00 CITTADELLA – ARZIGNANO VALCHIAMPO Ore 17.30 LUMEZZANE – ALCIONE MILANO Ore 20.00 GIRONE B JUVENTUS NEXT GEN – VIS PESARO Ore 20.45 PIANESE – TERNANA Ore 20.00 PINETO – GUBBIO Ore 20.00 GIRONE C CASERTANA – ATALANTA U23 ORE 20.00 CROTONE – AUDACE CERIGNOLA ORE 20.00 MONOPOLI – CASARANO ORE 20.00 Modalità di svolgimento Le società vincitrici avranno accesso al Secondo Turno Play Off del Girone – In caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play Off del Girone la società meglio classificata al termine della regular season.

Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Pineto Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it