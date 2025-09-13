- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Settembre 13, 2025
Sport

Calcio, Pineto. PROGRAMMA DATE E ORARI GIORNATE 8 -16 CAMPIONATO SERIE C SKY FI 25/26

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:PROGRAMMA DATE E ORARI GIORNATE 8 -16 CAMPIONATO SERIE C SKY FI 25/2613 Settembre, 2025  TERNANA – PINETO SABATO  04 OTTOBRE ORE 14:30 PINETO – LIVORNO SABATO 11 OTTOBRE ORE 17:30 PINETO – PERUGIA                                    DOMENICA 19 OTTOBRE ORE 17:30 FORLI’ – PINETO SABATO 25 OTTOBRE ORE 20:30 PINETO – PIANESE SABATO 01 NOVEMBRE ORE 14:30 BRA – PINETO SABATO 08 NOVEMBRE ORE 14:30 PINETO – CARPI SABATO 15 NOVEMBRE ORE 14:30 SAMBENEDETTESE – PINETO DOMENICA 23 NOVEMBRE ORE 20:30 PINETO – RAVENNA SABATO 29 NOVEMBRE ORE 17:30  

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it

 

