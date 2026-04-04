Calcio, Pineto. RAVENNA – PINETO 1-0

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:RAVENNA – PINETO 1-04 Aprile, 2026CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 35^ GIORNATA RAVENNA – PINETO 1-0 RAVENNA (3-5-2): Poluzzi; Donati, Esposito, Solini (42′ pt Bianconi); Da Pozzo (84′ st Rrapai), Lonardi, Rossetti, Di Marco (64′ st CorsinellI), Bani, Okaka (64′ st Motti), Fischnaller (84′ st Mandorlini). A disposizione: Anacoura, Morigi, Falbo, Viola, Tenkorang, Calandrini, Italeng. All. Andrea Mandorlini – aggiunge la nota pubblicata. PINETO (3-4-2-1): Tonti; Serbouti (55′ st Vigliotti), Postiglione, Giannini; Baggi, Germinario (81′ st Kraja), Lombardi (72′ st Marrancone), Borsoi (55′ st Ienco); Pellegrino, Schirone; D’Andrea (72′ st Nebuloso). A disposizione: Marone, Verna, Amadio, Viero, Biggi, Di Lazzaro – riporta testualmente l’articolo online. All. Ivan Tisci – precisa la nota online. ARBITRO: Edoardo Manedo Mazzoni sez. di Prato – recita il testo pubblicato online. ASSISTENTI: Vincenzo Andreano sez. di Foggia e Tommaso Tagliafierro sez. di Caserta – viene evidenziato sul sito web. QUARTO UFFICIALE: Enrico Eremitaggio sez. di Ancona – si legge sul sito web ufficiale. FVS: Alfonsorosso Rosania sez. di Finale Emilia – viene evidenziato sul sito web. RETE: 29′ pt Fischnaller. NOTE: spettatori 3.662 (di cui 2735 abbonati e 43 ospiti) per un incasso di 26.058 euro; ammoniti Baggi, Bani, Germinario e Pellegrino; corner 2-3; recupero 1′ pt, 6′ st. Foto Chianese | Riproduzione riservata

Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it