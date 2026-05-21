Calcio, Pineto. Rinnovo per il DS Di Giuseppe fino al 2030

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Rinnovo per il DS Di Giuseppe fino al 203021 Maggio, 2026Il Pineto Calcio ha il piacere di ufficializzare il rinnovo del rapporto professionale con il Direttore Sportivo Marcello Di Giuseppe, già definito nei giorni scorsi, con un accordo che lo legherà ai colori biancazzurri fino al 2030. Una scelta che conferma la volontà della Società e del Presidente Silvio Brocco di dare continuità a un progetto fondato su programmazione, valorizzazione dei giovani e sostenibilità, elementi che negli ultimi anni hanno accompagnato il percorso di crescita costante ed i risultati raggiunti dal club.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Pineto Calcio e online sul sito web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it