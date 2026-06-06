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Calcio, Pineto. Ritiro estivo a Palena appuntamento dal 18 luglio al 10 agosto

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Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Ritiro estivo a Palena appuntamento dal 18 luglio al 10 agosto6 Giugno, 2026Anche per la stagione sportiva 2026/2027 il Pineto Calcio svolgerà il ritiro precampionato nella splendida cornice di Palena, nel cuore del Parco Nazionale della Maiella – si apprende dal portale web ufficiale. I biancazzurri si recheranno nella località montana dal 18 luglio al 10 agosto – Una scelta nel segno della continuità e della programmazione che prosegue il percorso iniziato la scorsa stagione e caratterizzato da un forte legame con il territorio abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Palena, grazie alle sue strutture sportive di qualità, al clima ideale e alla tradizionale accoglienza riservata al club e ai suoi tifosi, rappresenta il luogo perfetto per preparare al meglio gli impegni e gettare basi solide per le sfide della prossima Lega Pro – aggiunge testualmente l’articolo online. Durante il ritiro saranno programmati allenamenti, amichevoli ed eventi che accompagneranno l’inizio della nuova avventura sportiva per i ragazzi agli ordini del neo mister Barilari.

Lo riporta un articolo pubblicato, in giornata, dal Pineto Calcio e online sul sito web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it

 

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