Calcio, Pineto. Sambenedettese – Pineto 0-1

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Sambenedettese – Pineto 0-123 Novembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 15^ GIORNATA SAMBENEDETTESE – PINETO 0-1 SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Cultraro; Zoboletti, Zini, Dalmazzi, Tosi; Alfieri, Candellori; Konate, Toure’ N.; Marranzino; Eusepi – precisa il comunicato. A disposizione: Grillo, Ponzanetti, Chelli, Lulli, Sbaffo, Battista, Pezzola, Vesprini, Napolitano, Chiatante, Martins, Scafetta, Tataranni – All: Ottavio Palladini – PINETO (4-3-2-1): Tonti; Baggi, Postiglione, Frare, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone; Pellegrino, D’Andrea; Bruzzaniti – aggiunge la nota pubblicata. A disposizione: Marone, Verna, Ienco, Amadio, Marrancone, Gagliardi, Viero, Serbouti, Vigliotti, Saccomanni, Nebuloso, Mastropietro, Capomaggio – riporta testualmente l’articolo online. All.: Ivan Tisci – ARBITRO: Alberto Poli della sezione di Verona ASSISTENTI: Andrea Rizzello della sezione di Casarano e Matteo Nigri della sezione di Trieste QUARTO UFFICIALE: Marco Di Loreto della sezione di Terni FVS: Paolo Di Carlo della sezione di Pescara RETl: 10′ st Bruzzaniti NOTE: spettatori 4201 di cui 104 ospiti; ammoniti Dalmazzi (S) e Pellegrini (P) ; corner 2-0 ; recupero 2′ pt. Foto Andrea Iommarini | Riproduzione riservata
