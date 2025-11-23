- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Novembre 23, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pineto. Sambenedettese – Pineto 0-1
Sport

Calcio, Pineto. Sambenedettese – Pineto 0-1

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Sambenedettese – Pineto 0-123 Novembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 15^ GIORNATA SAMBENEDETTESE – PINETO  0-1 SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Cultraro; Zoboletti, Zini, Dalmazzi, Tosi; Alfieri, Candellori; Konate, Toure’ N.; Marranzino; Eusepi – precisa il comunicato. A disposizione: Grillo, Ponzanetti, Chelli, Lulli, Sbaffo, Battista, Pezzola, Vesprini, Napolitano, Chiatante, Martins, Scafetta, Tataranni – All: Ottavio Palladini – PINETO (4-3-2-1): Tonti; Baggi, Postiglione, Frare, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone; Pellegrino, D’Andrea; Bruzzaniti – aggiunge la nota pubblicata. A disposizione: Marone, Verna, Ienco, Amadio, Marrancone, Gagliardi, Viero, Serbouti, Vigliotti, Saccomanni, Nebuloso, Mastropietro, Capomaggio – riporta testualmente l’articolo online. All.: Ivan Tisci – ARBITRO: Alberto Poli della sezione di Verona ASSISTENTI: Andrea Rizzello della sezione di Casarano e Matteo Nigri della sezione di Trieste QUARTO UFFICIALE: Marco Di Loreto della sezione di Terni FVS: Paolo Di Carlo della sezione di Pescara RETl: 10′ st Bruzzaniti NOTE: spettatori 4201 di cui 104 ospiti; ammoniti Dalmazzi (S) e Pellegrini (P) ; corner 2-0 ; recupero 2′ pt. Foto Andrea Iommarini | Riproduzione riservata

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Pineto Calcio e online sul sito web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 21, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it