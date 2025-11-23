- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 24, 2025
Calcio, Pineto. Sambenedettese – Pineto 1-1

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Sambenedettese – Pineto 1-123 Novembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 15^ GIORNATA SAMBENEDETTESE – PINETO  1-1 SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Cultraro; Zoboletti (41′ st Pezzola), Zini, Dalmazzi, Tosi; Alfieri, Candellori (29′ st Lulli); Konate, Toure’ N. (19′ st Sbaffo); Marranzino; Eusepi (41′ st Battista). A disposizione: Grillo, Ponzanetti, Chelli, Vesprini, Napolitano, Chiatante, Martins, Scafetta, Tataranni – aggiunge la nota pubblicata. All: Ottavio Palladini – aggiunge la nota pubblicata. PINETO (4-3-2-1): Tonti; Baggi, Postiglione, Frare, Borsoi; Germinario, Lombardi (41′ st Vigliotti), Schirone; Pellegrino (25′ st Mastropietro), D’Andrea; Bruzzaniti – aggiunge la nota pubblicata. A disposizione: Marone, Verna, Ienco, Amadio, Marrancone, Gagliardi, Viero, Serbouti, Saccomanni, Nebuloso, Capomaggio – riporta testualmente l’articolo online. All.: Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. ARBITRO: Alberto Poli della sezione di Verona – ASSISTENTI: Andrea Rizzello della sezione di Casarano e Matteo Nigri della sezione di Trieste – si apprende dalla nota stampa. QUARTO UFFICIALE: Marco Di Loreto della sezione di Terni – aggiunge la nota pubblicata. FVS: Paolo Di Carlo della sezione di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. RETl: 10′ st Bruzzaniti, 24′ st Candellori – precisa la nota online. NOTE: spettatori 4201 di cui 104 ospiti; ammoniti Schirone (P), Dalmazzi (S) e Pellegrini (P) ; corner 4-3; recupero 2′ pt, 9’st. Foto Andrea Iommarini | Riproduzione riservata

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dal servizio stampa del Pineto Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 23, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it

 

