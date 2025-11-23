Calcio, Pineto. Sambenedettese – Pineto 1-1

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Sambenedettese – Pineto 1-123 Novembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 15^ GIORNATA SAMBENEDETTESE – PINETO 1-1 SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Cultraro; Zoboletti (41′ st Pezzola), Zini, Dalmazzi, Tosi; Alfieri, Candellori (29′ st Lulli); Konate, Toure’ N. (19′ st Sbaffo); Marranzino; Eusepi (41′ st Battista). A disposizione: Grillo, Ponzanetti, Chelli, Vesprini, Napolitano, Chiatante, Martins, Scafetta, Tataranni – aggiunge la nota pubblicata. All: Ottavio Palladini – aggiunge la nota pubblicata. PINETO (4-3-2-1): Tonti; Baggi, Postiglione, Frare, Borsoi; Germinario, Lombardi (41′ st Vigliotti), Schirone; Pellegrino (25′ st Mastropietro), D’Andrea; Bruzzaniti – aggiunge la nota pubblicata. A disposizione: Marone, Verna, Ienco, Amadio, Marrancone, Gagliardi, Viero, Serbouti, Saccomanni, Nebuloso, Capomaggio – riporta testualmente l’articolo online. All.: Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. ARBITRO: Alberto Poli della sezione di Verona – ASSISTENTI: Andrea Rizzello della sezione di Casarano e Matteo Nigri della sezione di Trieste – si apprende dalla nota stampa. QUARTO UFFICIALE: Marco Di Loreto della sezione di Terni – aggiunge la nota pubblicata. FVS: Paolo Di Carlo della sezione di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. RETl: 10′ st Bruzzaniti, 24′ st Candellori – precisa la nota online. NOTE: spettatori 4201 di cui 104 ospiti; ammoniti Schirone (P), Dalmazzi (S) e Pellegrini (P) ; corner 4-3; recupero 2′ pt, 9’st. Foto Andrea Iommarini | Riproduzione riservata
