Calcio, Pineto. Sambenedettese – Pineto: info biglietti

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Sambenedettese – Pineto: info biglietti18 Novembre, 2025La partita Sambenedettese -Pineto, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026, si disputerà domenica 23 novembre alle ore 20.30 allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto – aggiunge testualmente l’articolo online. I biglietti saranno acquistabili esclusivamente dalle ore 10:00 di lunedì 17 novembre 2025 fino alle ore 19.00 di Sabato 22 p.v. presso tutti i punti vendita Vivaticket e sul sito www.ussambenedettese – it alla sezione Ticket. La biglietteria relativa al Settore Ospiti dello stadio sarà chiusa il giorno della gara – si apprende dal portale web ufficiale. I prezzi per il settore ospiti (Curva Sud) sono i seguenti: INTERO…………..€ 11,00 RIDOTTO…………€ 8,50 (Over 65, Donna e Under 18) UNDER 12……….€ 2,00 Al prezzo vanno aggiunti i diritti di prevendita – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Pineto Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it