Calcio, Pineto. Si dividono le strade con mister Ivan Tisci

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Si dividono le strade con mister Ivan Tisci22 Maggio, 2026Il Pineto Calcio comunica che alla scadenza naturale del contratto, il 30 Giugno p.v., di comune accordo e con immutata stima reciproca, si divideranno le strade con mister Ivan Tisci – precisa la nota online. Si conclude così un percorso condiviso, vissuto con professionalità, dedizione e grande sintonia di intenti, che nell’arco di un anno e mezzo ha portato risultati importanti e una crescita evidente – si apprende dalla nota stampa. La Società ringrazia il tecnico e tutto il suo staff per il lavoro svolto ed il significativo contributo dato ai colori biancazzurri, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il futuro – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, oggi, dal servizio stampa del Pineto Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it