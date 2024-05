Calcio, Pineto. Spal – Pineto Calcio: info settore ospiti

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:Spal – Pineto Calcio: info settore ospiti16 Aprile, 2024Sono in vendita i biglietti del Settore Ospiti per la partita Spal- Pineto di domenica 21/04/2024 alle ore 16:30 e chiuderà alle ore 19 di sabato 20/04/24 presso i punti vendita ufficiali di Vivaticket e online – recita la nota online sul portale web ufficiale. La capienza del settore ospiti sarà di 1.490 posti Come da normativa il giorno della partita non è consentita la vendita dei biglietti per il settore ospiti – precisa la nota online. Queste le tariffe applicate nel Settore Ospiti: Intero € 10,00 Under 18 € 5,00 Disabili 80-100% senza diritto di accompagnatore: biglietti acquistabili solamente contattando l’Ufficio Biglietteria: biglietteria@spalferrara – it – Regolamento d’uso Stadio Paolo Mazza, al seguente link: https://www.spalferrara – si apprende dal portale web ufficiale. it/biglietti/regolamento-stadio

