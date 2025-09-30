- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Settembre 30, 2025
Sport

Calcio, Pineto. Ternana – Pineto: info biglietti

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:Ternana – Pineto: info biglietti30 Settembre, 2025La partita Ternana-Pineto, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026, si disputerà alle ore 14:30 di sabato 04 Ottobre 2025 presso lo Stadio Libero Liberati di Terni – Biglietti in vendita on line a partire dalle ore 16:00 di oggi presso il circuito Vivaticket e nei punti vendita abilitati Vivaticket. Il costo unico del biglietto è di € 8,00. Al prezzo vanno aggiunti i diritti di prevendita di €1,50 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Per la tifoseria ospite, l’acquisto del tagliando potrà essere effettuato entro le ore 19:00 di venerdì 3 Ottobre – si apprende dalla nota stampa.

Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it

 

