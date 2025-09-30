Calcio, Pineto. Ternana – Pineto: info biglietti

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:Ternana – Pineto: info biglietti30 Settembre, 2025La partita Ternana-Pineto, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026, si disputerà alle ore 14:30 di sabato 04 Ottobre 2025 presso lo Stadio Libero Liberati di Terni – Biglietti in vendita on line a partire dalle ore 16:00 di oggi presso il circuito Vivaticket e nei punti vendita abilitati Vivaticket. Il costo unico del biglietto è di € 8,00. Al prezzo vanno aggiunti i diritti di prevendita di €1,50 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Per la tifoseria ospite, l’acquisto del tagliando potrà essere effettuato entro le ore 19:00 di venerdì 3 Ottobre – si apprende dalla nota stampa.
