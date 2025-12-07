Calcio, Pineto. TORRES – PINETO 1-1

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:TORRES – PINETO 1-17 Dicembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 17^ GIORNATA TORRES – PINETO 1-1 TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani; Sala, Mastinu, Giorico (15′ st Brentan), Zambataro; Starita (15′ st Lunghi); Musso (30′ st Diakite), Di Stefano (30′ st Masala). A disposizione: Marano, Mercadante, Biagetti, Nunziatini, Carboni, Bonin, Dumani – All. Alfonso Greco – aggiunge testualmente l’articolo online. PINETO (4-3-2-1): Tonti; Serbouti, Postiglione, Frare, Ienco (20′ st Borsoi); Germinario (39’st Gagliardi), Lombardi, Schirone (47′ st Nebuloso); Mastropietro (20′ st Pellegrino), D’Andrea (39′ st Vigliotti); Bruzzaniti – A disposizione: Marone, Boccacci, Amadio, Viero, Saccomanni, Capomaggio, Menna – All.: Ivan Tisci – precisa la nota online. ARBITRO: Giacomo Rossini della sezione di Torino – aggiunge testualmente l’articolo online. ASSISTENTI: Vincenzo D’Ambrosio Giordano della sezione di Collegno e Cosimo De Tommaso della sezione di Voghera – si legge sul sito web ufficiale. QUARTO UFFICIALE: Davide Galiffi della sezione di Alghero – FVS: Marco Pilleri della sezione di Cagliari – precisa la nota online. RETl: 38′ pt Mastropietro (P), 6′ st Musso (T). NOTE: prima del fischio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Nicola Pietrangeli; 2690 spettatori totali di cui 5 ospiti; ammoniti Serbouti (P), Starita (T), Giorico (T), Ienco (P) e Postiglione (P); corner 6-3; recupero 4′ pt, 5′ st. Foto Alessandro Sanna, riproduzione riservata
