Calcio, Pineto. Ufficiale Domenico Frare

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Ufficiale Domenico Frare3 Ottobre, 2025Il Pineto Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in biancazzurro di Domenico Frare, difensore centrale classe 1996. Cresciuto nelle giovanili del Parma, vanta oltre 200 presenze tra Serie B e Serie C con le maglie di Tuttocuoio, Pontedera, Cittadella e, da ultimo, Triestina – si apprende dal portale web ufficiale. Giocatore di grande esperienza e affidabilità, Frare ha sottoscritto un contratto triennale fino al 30 Giugno 2028 e sarà subito a disposizione dello staff tecnico – riporta testualmente l’articolo online. Benvenuto Domenico!

